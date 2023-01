Secretul româncei date afară în prag de An Nou. Ce spune familia italiană care a angajat-o

O româncă a fost aruncată în stradă în Ajun de Anul Nou în Italia, fără telefon și fără niciun ban în buzunar. Fiindcă familia care a alungat-o a fost aspru criticată, aceasta a prezentat și propria versiune a întâmplării. Fiica bătrânei susține că românca a furat bijuterii, blănuri și argintărie.

Femeia a fost angajată la familie pe 16 noiembrie 2022.

„Când a sosit cu noi nu avea aproape nimic în valiză, nici măcar lenjerie intimă. I-am cumpărat noi, inclusiv pijamale și papuci. M-a lovit imediat teatralitatea ei și apoi faptul că nu a vrut să iasă niciodată. Avea două ore libere pe zi, dar dorea să stea mereu în acasă. Și acum îmi explic de ce…Într-una din zile, am observat că de la gâtul mamei lipsea un lanț de aur alb cu o cruce strălucitoare. Nu l-a scos niciodată de la gât, motiv pentru care m-am mirat când nu l-am mai văzut și am întrebat-o pe badantă dacă știe unde este. Nu a putut să-mi dea un răspuns și am rugat-o să-l caute când are timp (...) I-am spus că eu cred că ea a furat lănțișorul și deodată a pus mâna pe un cuțit de bucătărie, l-a întors spre ea și a amenințat că se va sinucide. Am sărit să o opresc, iar fata mea a fugit și a sunat la poliție”, a declarat fiica bătrânei pentru lanuovasardegna.it, citat de Rotalianul.

Badanta a recunoscut în fața polițiștilor că a furat mai multe obiecte și a înmânat două ceasuri de aur, un colier și o broșă. Ziua următoare, zidarii care lucrau într-un alt apartament din bloc, au descoperit în grădină trei saci ascunși după un tufiș.

„Erau de toate înăuntru: blănuri, paltoane cu guler de nurcă, argintăria mamei, genți din piele de crocodil, ceasuri vechi, pulovere de cașmir și multe altele. Nu ne venea să credem ceea ce vedeam! Și când te gândești că a ajuns la noi dezbrăcată…”, a mai declarat aceasta.