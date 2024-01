Se modifică valabilitatea rovinietei. Cât va costa aceasta

În perioada următoare se vor aduce modificări perioadei de valabilitate a rovinietei, anunță responsabilii din domeniul transporturilor. Astfel, va apărea rovinieta pentru o zi și va dispărea cea pentru trei luni, care va fi înlocuită de cea pentru 60 de zile.

Responsabilii din domeniul transporturilor rutiere au anunțat că vin cu o serie de modificări ale perioadei de valabilitate a rovinietei, taxa de drum pe care o plătesc proprietarii de vehicule care circulă prin România, indiferent dacă sunt români sau străini. Ca o noutate, se va introduce rovinieta pentru o zi și dispare taxa pe drum cu o perioadă de trei luni, dar apare cea cu valabilitate de două luni.

Termenul-limită pentru introducerea noilor perioade de valabilitate este, în principiu, 25 martie 2024. Una dintre schimbările așteptate de români este introducerea rovinietei pentru o zi. Prețul acesteia nu va fi însă unul mic, se va ridica la 2,5 euro, față de 3 euro cât costă în prezent rovinieta pentru o săptămână.

Aceasta din urmă ar urma să fie înlocuită cu o taxă de drum pentru 10 zile, la prețul de 3,3 euro. În loc de rovinieta de 90 de zile din prezent, vom avea rovinieta pentru 60 de zile, la prețul de 28,2 euro pentru vehicule de marfă și 8,4 euro pentru autoturisme.

În prezent, în România, putem cumpăra roviniete pentru o săptămână, o lună, 3 luni sau un an, iar unele surse din sistem susțin că era chiar necesară o recalibrare a perioadelor achitate de șoferii care circulă pe drumurile principale din țară. Astfel, după 25 martie, durata rovinietei va fi de o zi, 10 zile, o lună, două luni sau un an. Pentru rovinieta cu valabilitate de un an, tarifele nu vor fi modificate. Vom plăti în continuare 28 de euro pentru autoturisme și 1.210 euro pentru camioane.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), spune că această modificare a normelor după care se emit rovinietele s-a luat pentru a ne alinia cerințelor europene. „Au fost realizate niște studii și, în urma acestora, la Bruxelles s-a decis ca aceasta să fie forma vinietelor la nivel european. Practic, vorbim de o cerință europeană, nu am inventat noi nimic. Sperăm ca reglementarea să intre în vigoare pe 25 martie“, a precizat Alin Șerbănescu.

Procedura de amendare

De precizat că proiectul pentru modificarea și completarea Ordonanţei nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România prevede că persoanele cu handicap sunt scutite de la plata rovinietei.

„Contravaloarea rovinietelor emise pentru persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, în baza prevederilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se decontează bianual către CNAIR de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, din sumele alocate de la bugetul de stat, prevăzute cu această destinaţie în legile bugetare anuale, pe baza situaţiei transmise până la data de 15 a primei luni din fiecare semestru, pentru semestrul anterior“, se arată în document.

Reglementarea mai arată și cum se va face sancționarea celor care circulă fără rovinietă.

„Dacă se constată prin intermediul sistemelor de camere video lipsa rovinietei valabile (...), personalul care (...) constată săvârşirea contravenţiei încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi aplică sancţiunea contravenţională în baza datelor privind utilizatorul vehiculului, obţinute în mod automat de la Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări“, se menționează în document.

Unde este obligatorie taxa

Rovinieta este o taxă de drum obligatorie pentru orice vehicul de transport marfă sau persoane care circulă pe drumurile naționale, indiferent dacă autovehiculul este înmatriculat pe teritoriul României sau în alte state și indiferent dacă șoferul are reședința în România. Ea este aşadar necesară pentru circulaţia pe autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale europene (E), drumuri naționale principale sau secundare (DN). Nu ai nevoie de rovinietă dacă circuli pe drumuri județene sau drumuri comunale.

Cunatumul taxelor, pe scurt

Pentru autoturisme, de pe 25 martie, rovinieta va costa 2,5 euro pentru o zi, 3,3 euro pentru 10 zile, 5,3 euro pentru 30 de zile, 8,4 euro pentru 60 de zile și 28,0 euro pentru 12 luni.

La utilitarele mici, până în 3,5 tone, asimilate în principiu cu autoturismele și care pot fi conduse cu permis categoria B, taxele sunt 8,6 euro pentru o zi, 11,5 euro pentru 10 zile, 18,2 euro pentru 30 de zile, 28,8 euro pentru 60 de zile și 96,0 euro pentru 12 luni.

Toate aceste taxe sunt cu TVA inclus.

Verificarea valabilității rovinietei se poate face la o simplă căutare pe portalul www.erovinieta.ro, după introducerea numărului de înmatriculare al mașinii