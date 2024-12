Schimb de replici în direct: „Sunt mulți care vă acuză că nu vă luati pastilele la timp, că sunteți nebun”. Ce răspunde Călin Georgescu

Candidatul suveranist Călin Georgescu a reușit să capteze atenția opiniei publice cu noi declarații controversate. Întrebat „dacă își ia pastilele la timp”, acesta a răspuns că „sistemul financiar se va prăbuși”, iar „cine va face prima conducta de apă din lume va fi rege”.

„Știți că sunt foarte mulți care va acuză că nu va luați pastilele la timp, nu vreau să sune că o jignire. Sunt mulți care va acuză că sunteți nebun, adică vă spun direct. Și îmi scriu să va întreb de ce nu va luați pastilele la timp. De ce oamenii vă consideră așa”, l-a întreabat un realizator de la Realitatea TV.

În timp ce ascultă întrebarea, C. Georgescu râde și răspunde în stilul său obișnuit, afirmând că știe cum „functionează sistemul” și că „cine va face prima conducta de apă din lume va fi rege pe întreagă omenire”.

„Știți de ce? Pentru că eu, în primul rând, am avut ocazia, șansa, să fiu în locuri în care nu a fost nimeni din România. Și am văzut ce se întâmplă în această lume. Știu cum functionează sistemul. Recunosc, poate nu am avut tot timpul cuvintele potrivite de a explica pe înțelesul tuturor. Mă scuzați, vă rog, dar știu exact cum functionează sistemul, unde e problema, și nimeni nu poate să îmi spună altceva. Pentru că aici este cheia jocului și se va vedea. (..) Se va adeveri că sistemul financiar se va prăbuși, că apa va fi mai prețioasă decât petrolul și cine va face prima conducta de apă din lume va fi rege pe întreagă omenire. Asta știu eu să fac, asta poate să facă România. Noi dacă nu gândim mare, cosmic, nu avem nicio șansă”, a declarat Călin Georgescu.

De asemenea, Călin Georgescu a declarat duminică explicit că ar demisiona în urma unei evaluări făcute de un guvern străin.

„Sunt dispus să-mi dau demisia în momentul în care vine Trump președinte să cer o expertiză profesională asupra acuzelor aduse și dacă ele se dovesesc demisia mea e dată. Toate acuzațiile. Am să cer personal. Se poate face așa ceva. Vorbesc de administrația Trump” , a spus Georgescu.

Este pentru prima oară când Călin Georgescu declară că ar demisiona ca urmare a unei decizii luate de un guvern străin.