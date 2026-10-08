 Scandal de proporții între galerii, în centrul Sibiului. Suporterii au răsturnat bănci și au aruncat cu sticle, jandarmii au folosit gaze lacrimogene | adevarul.ro
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Video Scandal de proporții între galerii, în centrul Sibiului. Suporterii au răsturnat bănci și au aruncat cu sticle, jandarmii au folosit gaze lacrimogene

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Un conflict între galerii a degenerat joi după-amiază, 8 octombrie, în centrul Sibiului. Suporterii Stelei au încercat să forțeze cordoanele de jandarmi, iar forțele de ordine au intervenit cu spray-uri lacrimogene. În timpul incidentelor, au fost răsturnate bănci și au fost aruncate sticle.

Potrivit informațiilor publicate de Turnul Sfatului, situația din Piața Mare a devenit tensionată după ce suporterii Stelei au încercat să treacă de cordonul format de jandarmi.

Forțele de ordine au intervenit pentru a-i împiedica pe suporteri să înainteze și au folosit spray-uri lacrimogene în încercarea de a controla situația.

Suporterii au răsturnat bănci și au aruncat cu sticle

În timpul conflictului, mai multe bănci din Piața Mare au fost răsturnate, iar suporterii au aruncat cu sticle. Incidentele au avut loc într-o zonă centrală, în care se aflau numeroși trecători.

Potrivit publicației citate, unii dintre suporteri i-au amenințat pe oamenii care încercau să filmeze scenele.

Pe fondul escaladării conflictului, forțele de ordine au solicitat întăriri în centrul Sibiului.

În același timp, galeria Poli Timișoara a fost direcționată de cordonul de jandarmi către strada Mitropoliei.

Forțele de ordine au încercat astfel să separe grupurile de suporteri și să evite extinderea conflictului în alte zone din centrul orașului.

Știința Poli Timișoara și Steaua București joacă de la ora 18:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, în etapa a IX-a a Ligii a II-a. 

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