Salarii de aproape 3.000 de euro oferite de un antreprenor român, însă nu găsește șoferi

Firmele de transport mărfuri din Italia se confruntă cu o criză de conducători auto, astfel încât salariile oferite în acest domeniu au crescut. De exemplu, un antreprenor român oferă salarii de aproape 3.000 de euro, însă nu reușește să găsească personal.

Florin Sitaru, originar din Vâlcea, conduce o companie de transport mărfuri în Piacenza, nordul Italiei, care deține peste 30 de camioane. Acesta se confruntă cu o criză de personal, deși oferă salarii atractive, de până la 2.800 de euro. Acesta se plânge de faptul că are contracte, dar nu și șoferi suficienți pentru a le putea onora, astfel că pierderile înregistrate s-au ridicat la zeci de mii de euro. Acesta a căutat în România să angajeze șoferi, însă nu a reușit să găsească persoane dornice să lucreze: „Nu mai găsesc personal competent. Aș accepta și începători, dar să aibă dorința de a învăța, să fie serioși. Le dăm chiar și banii înainte. Dar sunt din ce în ce mai puțini cei cu care se poate lucra. Unii vin și-mi spun că vor să stea o lună, apoi să plece. E o nebunie totală, o criză care a început acum un an și devine din ce în ce mai presantă. Am căutat la început în Italia, apoi și în România“, a spus Florin Sitaru pentru publicația rotalianul.ro

„Nu îi punem pe șoferi la curse extenuante“

Omul de afaceri român susține că respectă legislația din Italia în privința salarizării, iar șoferii nu sunt nevoiți să meargă în curse epuizante: „Camioanele mele se întorc toate seara la garaj. Avem baie, bucătărie, service. Munca nu e multă, câteodată e de condus chiar 3 sau 4 ore pe zi. Noi nu îi punem pe șoferi la curse extenuante. Iar salariile sunt între 2200 și 2800 de euro, așa cum prevede contractul național. Se fac contracte pe timp nedeterminat. Dacă se întâmplă, rareori, să doarmă un șofer pe drum, are asigurată cazarea, 30 de euro pe noapte”.

Cea mai mare parte dintre angajații pe care-i are sunt români, dar mai are și salariați români și macedoneni.

A pornit de jos

Florin Sitaru a ajuns în Italia în urmă cu aproximativ 20 de ani și pornit de jos. „Sunt din 2003 în Italia, mi-am adus aici familia. Din 2008 lucrez în sectorul transporturilor. Am început să cresc, încet încet. Apoi, ne-am diversificat activitățile, avem firma de transport, service pentru camioane, platforme de ajutor stradal. Afacerile au mers bine, inclusiv, sau mai ales la începutul pandemiei, în 2020. Șoferi erau, prețul motorinei scăzuse, de muncă era. Apoi, au început problemele”, a povestit antreprenorul român.

Acesta spune că, dacă situația cu criza forței de muncă se va menține, va fi nevoit să își reducă activitatea.