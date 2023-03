Românul care a băgat în sperieți autoritățile din Austria când a strigat: „Am o bombă nucleară" - Ce voia să spună de fapt

Un român, în vârstă de 40 de ani, a băgat în sperieți autoritățile austriece, după ce le-a transmis agenților din sediul Poliției de Stat Salzburg că are o „bombă nucleară” în rucsac, relatează Krone.

Întâmplarea a avut loc în urmă cu o lună, sâmbătă, 11 februarie. Conform rechizitoriului, inculpatul ar fi transmis, în limba engleză: „Lăsați-mă să intru! Am o bombă nucleară în rucsac”. Spusele românului au fost adeverite și de agenții de poliție care au fost audiați marți, 14 martie.

Polițiștii care se aflau de cealaltă parte a interfonului au demarat o operațiune de amploare, fiind implicate și forțele speciale.

Prezent în fața instanței, bărbatul a afirmat că la mijloc este o neînțelegere. Acesta susține că făcea aluzie la o băutură carbogazoasă numită „Scharnter Bombe”, iar polițiștii ar fi înțeles greșit.

Românul a fost condamnat la nouă luni de închisoare cu suspendare, dar sentința nu este definitivă.

„Îi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat și pentru consecințe”, a afirmat avocatul inculpatului.

„Am vrut doar să-mi plătesc amenzile restante în centrul de detenție și nimic mai mult. La intrare, am enumerat ce am în buzunare. Am spus că am o „bombă Schartner” în rucsac”, a declarat românul la Tribunalul Regional Salzburg.