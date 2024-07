Reacția șoferului Bolt ameninţat cu pistolul de medicul de la Fundeni: „De frică, am fugit și am lovit mașina. Nu m-am asigurat, eram panicat”

Şoferul de Bolt care a fost ameninţat cu pistolul de un medic de la Institutul Fundeni a făcut primele declarații despre scandalul care a avut loc în trafic. „De frică am fugit și am lovit mașina. Nu m-am asigurat, vă dați seama, am rămas panicat”, povestește victima.

Polițiștii au fost sesizați de către un bărbat, prin apel 112, cu privire la faptul că, în timp ce se afla pe o stradă din Sectorul 2, în urma unui conflict în trafic, ar fi fost amenințat cu un pistol, de conducătorul altui vehicul, care a intrat, ulterior, în incinta unei instituții medicale.

Oameni legii au aflat că medicul Iftimie Mihai Adrian, în vârstă de 40 de ani, medic primar în cadrul Spitalului Fundeni, Secția Chirurgie Generală, este cel care a amenințat un șofer în trafic, potrivit unor surse judiciare.

Șoferul de la Bolt, cel care a reclamat totul la Poliție, a povestit că doctorul era nervos şi l-a înjurat de mai multe ori. Scandalul a degenerat, iar medicul a coborât cu pistolul la el, mai precizează şoferul de ride-sharing. De asemenea, persoană vătămată susține că așteaptă ca medicul să îi plătească reparațiile pentru mașină, fiindcă și autoturismul său a fost avariat.

„Eram pe șoseaua Pantelimon, la semafor trebuia să facem stânga, să ne ducem pe șoseaua Fundeni. Într-adevăr, am vrut nu să-i tai calea, da să mă bag vreo 10 cm pe cealaltă bandă ca să pot să-mi văd de drum. N-am avut timp să mă bag pe cealaltă bandă, pentru că omul a venit tare și m-a claxonat. L-am lăsat, nu i-am făcut absolut nimic, nu l-am înjurat, însă el m-a înjurat pe mine. Ne-am continuat drumul, eu a trebuit să las un client exact pe Şoseaua Fundeni, la numărul 161 și el tot acolo mă tot claxona și îmi dădea flash-uri. Am oprit și eu mașina, l-am întrebat de ce m-a înjurat și în momentul când l-am întrebat de ce m-a înjurat, iar a început să mă înjure. Atunci, într-adevăr, l-am înjurat și eu și în momentul când l-am înjurat, el a coborât cu pistolul la mine, m-a amenințat și atunci eu de frică am fugit și am lovit mașina. Nu m-am asigurat, vă dați seama, am rămas panicat”, povesteşte Marian, șoferul de ride-sharing, citat de Antena3.

Medicul de la Fundeni: Regret profund escaladarea conflictului din trafic

Medicul a declarat într-o postare pe Facebook că șoferul de Bolt i-ar fi pus viața în pericol prin condusul său imprudent, iar „într-un moment de panică”, a ridicat pistolul airsoft.

„Regret profund escaladarea conflictului din trafic în care am fost implicat în drum spre locul de muncă. Am considerat că șoferul reclamant mi-a pus viața în pericol prin comportamentul său imprudent, schimbând banda de circulație fără semnalizare și efectuând alte șicane în trafic. M-am simțit amenințat și, într-un moment de panică, am ridicat pistolul airsoft, fără a-l îndrepta spre șofer, cu intenția de a preveni alte incidente, nicidecum de a face rău. Deși nimic nu justifică gestul meu, pe care îl regret sincer, acest eveniment a survenit și pe fondul unui surmenaj. Colegii și pacienții mei pot confirma că nu am lipsit niciodată nemotivat de la muncă și că activitatea mea profesională este impecabilă. Sunt prezent zilnic în spital, de cele mai multe ori îmi văd pacienții inclusiv în weekenduri, iar în ultimele zile mi-am continuat activitatea medicală în ciuda unei crize de astm documentată”, a transmis medicul, pe Facebook.

Medicul Iftimie este un specialist renumit în domeniul chirugiei generale, cu un CV impresionant. În anul 2009 a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, Facultatea de Medicină Generală iar între 2013-2019 a urmat școala doctorală în Științe Medicale.

El are atestat de studii complementare în Chirurgie Laparoscopică nivel II, Chirurgie Hepato-bilio-pancreatică și Chirurgie Oncologică. De asemenea, este și asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.