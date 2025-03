Fanii lui Călin Georgescu au invadat rețelele de socializare cu mesaje în care își arată dezamăgirea față de decizia CCR de a-i interzice candidatura. Mai mult, unii dintre ai s-au filmat în timp ce plângeau în hohote.

Un tânăr îl imploră pe Călin Georgescu să vină în piaţă, lângă oamenii care protestează.

„Domnule Georgescu, ieşiţi cu noi, am stat şase zile în grevă. Ați venit la mine la grevă şi acum vă aştept aici, în stradă. Cum aţi venit la mine la grevă de două ori, veniţi şi daţi distribuiri să ajungă la Georgescu. Îl aştept în noaptea asta! Nu mai plec de aici! Dacă nu veniţi, înseamnă că vă bateţi joc de sacrificiul meu şi al doamnei care a stat atâta timp şi al oamenilor care plâng. Vă rog frumos! Ştiu că sunteţi cu Dumnezeu! Vă aştept în Piaţa Universităţii! Acum!”, strigă bărbatul, potrivit Antena 3 CNN.

Persoana de lângă el îl încurajează, spunându-i că „nimeni nu renunţă”.

„Aici vom sta, în stradă. Dacă domnul Georgescu a renunţat, a renunţat pentru că noi suntem nişte laşi. Şi acum trebuie să demonstrăm că suntem adevăraţi români”, a spus femeia.

Tot într-o filmare, apare o femeie care plânge în hohote lângă un bărbat. Ea spune că în ultima perioda a stat doar pe drumuri și a fost nevoită să se lase de muncă, doar pentru a-l susține pe Călin Georgescu.

„Altul în afară de el (de Călin Georgescu – n.r.) nu vreau! Nu există altul în afară de el! Diaspora, aţi spus că veniţi acasă! Diaspora, unde sunteţi?-Unde-s românii noştri?!? Care-s ăia? Pe grupuri sunt sute de mii, zeci de mii! Numai pe grupuri staţi! Nu mai putem de-atâtea drumuri! Pe banii noştri! M-am lăsat de muncă”, a spus femeia.

La scurt timp după aflarea deciziei CCR, Călin Georgescu a transmis un mesaj video susținătorilor săi.

„În această campanie, în această chemare așa cum am numit-o, nu despre mine a fost vorba vreodată. Pentru mine ați contat voi, poporul, nu eu nu a fost și nu este vorba despre omul Călin Georgescu putea fi oricare altă persoană. Sistemul nu acceptă pe nimeni din afara lui. De aceea eu am spus că nu schimbăm omul și schimbăm sistemul. Practic, oricare dintre voi ar fi fost în locul meu ar fi putut ajunge președinte spunând adevărul și dorind binele acestei țări. Desigur, însă sistemul nu l-ar fi acceptat. Pe baza acestor idei și pe baza acestui discurs, pentru prima dată în 35 de ani, eu alături de voi am venit și am spus adevărul, am vorbit despre corupție, despre dreptul îngrădite ale poporului, despre umilințele și nedreptățile la care suntem supuși și, cel mai important, a venit cu soluțiile prin programul de țară, hrană, apă, energie”, a transmis Georgescu.

Cum era de așteptata, postarea lui Georgescu a strâns numeroase comentarii din partea fanilor.

„Nu, nu, nu. Vă rog, nu cedaţi, vă rog! Nu vreau pe altcineva. Vă rog, nu cedaţi acum! Nu vă luaţi la revedere de la noi! Nuuuu!

„Te iubesc, boss, niciodată în viaţa asta nu m-a interesat politica şi când aţi apărut, inima şi mai ales speranţa au crescut ca niciodată! Nu v-am meritat! Sistemul a învins... din nou.

„Domnule Georgescu, toată viaţa am să vă iubesc. Dumneavoastră aţi fost cel mai potrivit pentru această funcţie. Pentru noi, românii, a fost o onoare! Sunteţi cel mai demn român!”, sunt o parte din mesajele trimise către Georgescu.