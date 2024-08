Polițistă lovită cu pumnul în față la concertul lui Babasha. Cum a reacționat artistul VIDEO

O polițistă a fost lovită cu pumnul în față de un participant la concert recalcitrant. Incidentul a avut loc chiar în fața scenei.

Din imaginile surprinse la fața locului, bărbatul violent a început să lovească un fotograf, apoi s-a luat la bătaie cu bodyguarzii.

În scenă a apărut și o polițistă care a încercat să aplaneze conflictul, însă a fost lovită puternic în față de agresor. Bodyguarzii s-au repliat și bărbatul violent a fost imobilizat și ulterior predat jandarmilor. Din nefericire, polițista a ajuns la spital cu răni grave la față și a primit îngrijiri medicale.

Bătăușul are acum dosar penal pentru ultraj.

În urma incidentului, Babasha a oprit concertul.

”Nu s-a întâmplat nimic din cauza noastră sau din cauza unuia din echipa mea. A fost un nene cu probleme la nivel mental care era și puțin beat și a început să împartă pumni către fotografi și a dat un pumn către o polițistă în vârstă care a leșinat. Eu nu am putut să continui. Cred că se voia continuarea... dar eu nu am putut să accept așa, în primul rând. Am intrat într-o stare de șoc. În al doilea rând, în formația mea am un băiat care are 15 ani și a văzut un scenariu oribil. În al 3-lea rând era sânge pe jos, erau mulți copii în față care plângeau. Și nu am putut să continui show-ul ăsta. În plus, am fost foarte afectat de ce am văzut. Nu am părăsit Cernavodă până nu am avut o confirmare că doamna polițistă a fost ok”, a spus Babasha.

Zilele orașului Cernavodă se desfășoară în perioada 12-18 august.