Alexandru Rogobete, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a vorbit despre sistemul de sănătate din România, subliniind că există în prezent „spitale care arată mai bine ca afară, mai bine dotate”.

„În fiecare zi se salvează mii de pacienți în România, în fiecare zi sute de copii se salvează în România. Doctorul Tammam Youssef este îngerul copiilor, operează sute de copii gratuit și le salvează inima. Și nimeni nu vorbește despre asta. Nimeni nu vorbește de faptul că în România există spitale care arată mai bine ca afară, mai bine dotate”, a declarat Alexandru Rogobete, la „Verdict Politic” cu Dana Budeanu.

Rogobete, la un spital din Italia: Nu a venit nimeni, urlam de durere

Oficialul a amintit și despre experiența sa mai puțin plăcută ca pacient într-un spital din Milano.

„M-am dus la Milano, în 2022, și m-am urcat pe o trotinetă electrică. Am căzut și, la un moment dat eram în ambulanță, către un spital. Era un spital universitar, unde am stat vreo trei-patru ore, cu politraumatisme. Nu a venit nimeni, urlam de durere”, a povestit Alexandru Rogobete.

Secretarul de stat a subliniat faptul că „schimbarea” din sistemul medical nu se face cu un „ordin de ministru”.

„Un om nu se schimbă cu un ordin de ministru”

„Și doctorii sunt oameni și asistentele sunt oameni, toți din sistemul ăsta suntem oameni, indiferent că suntem în management sau la minister. Schimbarea oamenilor nu poate să o facă un ordin de ministru. Un om nu se schimbă cu un ordin de ministru. Se schimbă cu comunicare, se schimbă cu bună credință și da, omul sfințește locul. Există șefi de secții unde lucrurile merg impecabil și există secții unde lucrurile nu funcționează. Eu nu pot să am decât această explicație: managementul secției, respectiv managementul spitalului”, a afirmat secretarul de stat.

Dr. Alexandru Rogobete a dezvăluit că „a deranjat multă lume”, întrucât ca secretar de stat în Ministerul Sănătății a fost nevoit să taie o serie de cheltuieli nejustificate, din bani publici.

„Am mai tăiat câte un RMN care era de 10 ori prețul lui. Uneori mai vorbesc și mai mult, dar așa sunt eu, spun ce gândesc și nu îmi pare rău. Am deranjat foarte mult în ultimii ani, dar am făcut-o cu asumare. Atunci când un computer tomograf costă 2 milioane de lei și tu vrei să-l vinzi cu 20 de milioane de lei, pe bani publici, unui spital public, eu nu am cum să fiu de acord”, a adăugat secretarul de stat.