„N-am avut nici măcar o șansă de a-l putea evita”. Noi detalii despre accidentul fatal de tramvai în care a murit un angajat SPP

Au fost dezvăluite noi detalii despre accidentul tragic în care un angajat al Serviciului de Protecție și Pază (SPP) și-a pierdut viața, după ce mașina sa a fost zdrobită de un tramvai.

Vatmanul care conducea tramvaiul implicat a fost inițial suspectat că ar fi consumat droguri, însă testul rapid efectuat de polițiști a dat rezultate eronate. Analizele de sânge efectuate ulterior au demonstrat că testul Drugtest a confundat paracetamolul cu amfetamina.

Cătălin Purendea, vatmanul de 30 de ani care se afla la comanda tramvaiului, a vorbit în exclusivitate despre trauma prin care a trecut, deși știa că este nevinovat.

„Nu am mai dormit de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Până aseară când mi-au ieșit și mie rezultatele și am scăpat... am scăpat de stresul acesta”, a povestit Cătălin pentru Observator.

În ciuda faptului că era conștient că nu consumase droguri, el a fost cuprins de stres din cauza acuzațiilor inițiale. „Sunt curat, nu sunt consumator. Eu nu suport oamenii care consumă, nu suport drogurile, pentru că știu ce fac", a adăugat el.

Analizele de la Institutul de Medicină Legală (IML) l-au absolvit complet pe vatman, confirmând că în sângele său nu exista nicio urmă de substanțe interzise. Cu toate acestea, el rămâne marcat de tragedia în care și-a pierdut viața șoferul de 39 de ani.

În ciuda eforturilor sale de a frâna și a avertiza cu semnalul sonor specific tramvaiului, Purendea nu a avut nicio șansă să evite impactul. „Domnul a făcut dreapta în fața mea, brusc. Fără să dea semnal, fără să se asigure. N-am avut nici măcar o șansă de a-l putea evita”, a explicat el.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 7 dimineața, într-o perioadă de trafic intens. Mașina angajatului SPP a fost prinsă între tramvai și un stâlp, fiind complet distrusă. Din păcate, șoferul nu a supraviețuit impactului.

În timp ce Cătălin povestea despre momentul tragediei, colegii vatmani îl salutau la trecerea cu tramvaiele, într-un gest de susținere față de cel care a trecut prin clipe dificile.

Vatmanul a explicat și de ce este aproape imposibil să frânezi un tramvai, care cântărește 35 de tone, în doar câțiva metri. „Noi, ca să putem să punem o frână, trebuie să ne luăm timp. Dacă vreau să frânez în 10 metri, trebuie să frânez cu 20-25 de metri în spate”, a subliniat el.

Deși profund afectat de moartea unui om, Cătălin nu intenționează să renunțe la cariera sa, o pasiune pe care o împărtășește cu întreaga familie. „Sunt pasionat. Familia mea - toți sunt, ei sunt cu trenul. Mie nu mi-a plăcut să fiu departe de casă și am ales tramvaiul", a mărturisit el.

Totuși, vatmanul simte că are nevoie de o pauză și se gândește să urmeze terapie pentru a depăși trauma. „A fost greu, mai ales că în viața mea nu am crezut că se va întâmpla așa ceva”, a concluzionat Cătălin.