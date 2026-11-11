Mitică Dragomir și alți inculpați, achitați definitiv după 9 ani în dosarul RCS&RDS: „Fapta nu există”

Toți inculpații din dosarul RCS&RDS, inclusiv Dumitru Dragomir, au fost achitați definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în care DNA l-a acuzat pe fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal că ar fi primit 3,1 milioane de euro de la compania de telecomunicații, în contextul negocierilor privind drepturile de televizare a meciurilor din Liga I.

Dumitru Dragomir a fost achitat definitiv în dosarul RCS&RDS. Foto: Inquam/Octav Ganea

Decizia definitivă a venit după mai bine de nouă ani de procese şi răsturnări de situaţie, dosarul fiind deschis de DNA. Mitică Dragomir a primit inițial patru ani de închisoare, însă condamnarea a fost anulată, iar procesul a fost reluat.

În noiembrie 2025, Curtea de Apel București i-a achitat pe toți inculpații, considerând că fapta pentru care fuseseră trimiși în judecată nu a existat. DNA a contestat decizia, dar Înalta Curte a menținut-o miercuri, 11 noiembrie 2026, notează independentnews.

Acuzaţiile de mită

Povestea acestui dosar începe în 2008, când Liga Profesionistă de Fotbal a organizat licitația pentru transmiterea meciurilor din Liga I în următoarele trei sezoane. Drepturile au fost câștigate de un consorțiu din care făcea parte RCS&RDS, pentru 101,15 milioane de euro, cu TVA inclusă, însă, un an mai târziu, pe fondul crizei economice, compania ar fi cerut LPF modificarea unor condiții din contract.

În acest context, procurorii DNA l-au acuzat pe Dumitru Dragomir, care conducea liga la acea vreme, că ar fi profitat de negocieri pentru a obține bani de la reprezentanții RCS&RDS. Potrivit anchetatorilor, el ar fi cerut 3,5 milioane de euro de la Ioan Bendei, unul dintre oamenii de conducere ai companiei, și ar fi primit 3,1 milioane.

Banii nu ar fi fost virați direct lui Mitică Dragomir, ci către Bodu SRL, firma deținută de fiul său, Bogdan-Dumitru Dragomir. Plățile, în 27 de tranșe, au fost făcute între august 2009 și mai 2011, în baza unui contract prin care cele două firme urmau să desfășoare o afacere împreună. Investiția viza localul Crystal Palace Ballrooms, administrat de fiul fostului șef al LPF.

DNA a considerat că asocierea a fost doar o modalitate de a ascunde mita şi au cercetat și alte operațiuni comerciale încheiate în 2015 și 2016 între RCS&RDS, Bodu SRL și Integrasoft, pe care le-au legat de acuzația de spălare de bani.

În august 2017, anchetatorii au trimis în judecată șapte persoane și trei firme, sub diverse acuzaţii,:

• Dumitru Dragomir, fost președinte al LPF - luare de mită și complicitate la spălare de bani;

• Bogdan-Dumitru Dragomir, fiul fostului șef al LPF - complicitate la luare de mită și complicitate la spălare de bani;

• Ioan Bendei, pe atunci administrator și acționar al RCS&RDS SA - dare de mită și complicitate la spălare de bani;

• Alexandru Oprea, la data faptei director general și președinte al CA al RCS&RDS - complicitate la dare de mită;

• Mihai Dinei, coordonatorul activității juridice a RCS&RDS - complicitate la dare de mită și complicitate la spălare de bani;

• Serghei Bulgac, la data faptei director general al RCS&RDS - spălare de bani;

• Florin-Bogdan Bădiță, la data faptelor administrator al SC Bodu SRL - complicitate la luare de mită și spălare de bani;

• RCS&RDS SA, pentru dare de mită și spălare de bani;

* Bodu SRL, pentru complicitate la luare de mită și spălare de bani;

• Integrasoft SRL, la data faptei deținută de RCS&RDS, pentru complicitate la spălare de bani.

Condamnarea anulată și achitarea definitivă

Primul verdict a venit în ianuarie 2019. Tribunalul București l-a condamnat pe Dumitru Dragomir la patru ani de închisoare cu executare, aceeași pedeapsă fiind primită și de Ioan Bendei și Florin-Bogdan Bădiță. RCS&RDS a fost amendată cu 1,25 milioane de lei, iar instanța a dispus confiscarea celor 3,1 milioane de euro. Alți inculpați fuseseră achitați încă de la acel moment.

Dumitru (Mitică) Dragomir şi Ioan Bendei, condamnaţi la câte patru ani de închisoare cu executare în dosarul RCS&RDS

În 2021, Curtea de Apel București a anulat întreaga hotărâre, după ce a constatat că dosarul a fost judecat de o instanță care nu avea competența necesară. Unul dintre inculpați era avocat, chiar dacă avea activitatea suspendată încă din 2003, iar acest lucru schimba instanța care trebuia să judece cauza. Astfel, procesul a fost luat de la început.

În anii care au urmat, judecătorii au analizat din nou dosarul și au decis că procesul poate continua, dar au înlăturat și o parte dintre probele strânse de procurori.

În iunie 2025, când cauza se apropia de final, apărarea și procurorul au ridicat în instanță problema prescrierii faptelor. DNA a cerut, în schimb, confiscarea unor sume de la RCS&RDS și Bodu SRL.

În noiembrie 2025, Curtea de Apel București a decis achitarea tuturor inculpaților. Judecătoarea a considerat că acuzațiile nu erau susținute de dovezi suficient de solide și că procurorii își construiseră explicația pe presupuneri și deducții. În motivarea hotărârii, instanța a arătat și că nu s-a demonstrat că Dragomir ar fi avut, în calitate de președinte al LPF, atribuțiile pe care DNA i le-a atribuit în legătură cu negocierile.

Judecătorii au analizat și traseul celor 3,1 milioane de euro. Au reținut că banii au fost investiți în modernizarea imobilului folosit pentru afacerea Crystal Palace Ballrooms, iar RCS&RDS a obținut venituri din exploatarea acestuia.

Ulterior, compania a preluat afacerea și activele, astfel că suma a revenit în patrimoniul său. Instanța nu a considerat dovedită varianta procurorilor potrivit căreia banii reprezentau o mită primită de Dragomir.

DNA a atacat decizia, dar Înalta Curte a respins apelul pe 11 noiembrie 2026. Achitările au rămas definitive, iar procesul s-a încheiat fără ca acuzațiile din dosar să fie confirmate de instanță.