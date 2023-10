Miruna Pascu, mama șoferului care a ucis doi tineri în localitatea 2 Mai, rămâne în arest preventiv

Curtea de apel București a admis contestația DIICOT privind decizia de eliberare din arest preventiv pentru Miruna Pascu, mama șoferului drogat care a omorât doi tineri în localitatea 2 mai. Femeia este acuzată că a încercat să influențeze declarația iubitei fiului ei, care urma să fie audiată la DIICOT în calitate de martor.

„Admite contestatia declarată de PICCJ - DIICOT Structura Centrală împotriva încheierii din data de 09.10.2023 pronunțate de judecătorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului Bucuresti. Desființează in parte încheierea contestata si rejudecand: Înlătura dispoziția de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar fata de inculpata Pascu Miruna. In baza art.348 Alin.2 cpp rap la art. 207 Alin.4 cpp constata legalitatea si temeinicia măsurii arestării preventive luate fata de inculpata Pascu Miruna, măsura pe care o menține. Menține celelalte dispoziții ale încheierii contestate care nu sunt contrare prezentei hotărâri . In baza art. 275 Alin.3 cpp cheltuielile judiciare rămân in sarcina statului. Definitiva. Pronunțată in camera de consiliu azi, 13.10.2023”, arată decizia Curții de Apel București.

Tribunalul București a dispus luni înlocuirea măsurii arestului preventiv luata fata de inculpata Pascu Miruna, cu măsura controlului judiciar pe 60 de zile de la data rămânerii definitive a încheierii.

Tot atunci, Tribunalul București a dispus menținerea măsurii controlului judiciar fata de inculpatul Pascu Claudiu Mihail, tătăl lui Vlad Pascu, pana la o noua verificare a măsurii, dar nu mai târziu de 60 de zile.

Familia Pascu, trimisă în judecată

Tribunalul București a decis trimiterea în judecată a întregii familii Pascu, Miruna Pascu, Vlad Pascu și Claudiu Pascu, într-un dosar care vizează traficul de droguri, influențarea martorilor și muniție deținută ilegal.

Judecătorii au refuzat să o plaseze în arest la domiciliu pe Miruna Pascu, mama șoferului drogat care a omorât cu mașina doi tineri în localitatea 2 Mai.

Mama lui Vlad Pascu este acuzată că a încercat să influențeze declarația iubitei fiului ei, care urma să fie audiată la DIICOT în calitate de martor.

„Judecătorul constată că din probatoriul administrat în cauză până în prezent rezultă indicii că inculpata intenţionează să întreprindă în continuare demersuri pentru a influenţa într-un mod favorabil fiului acesteia cercetările ce urmează a fi efectuate în respectiva cauză penală”, se arată în motivarea arestării preventive.

În cazul tatălui autorului accidentului de la 2 mai, măsura controlului judiciar a fost luată de către procurori în urma descinderilor din cadrul operațiunii „Hidra”. Atunci, în casa lui Mihai Pascu au fost găsite mai multe cartușe depozitate necorespunzător.

Tatăl șoferului drogat este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Procurorii DIICOT au inițiat o anchetă penală pe numele acestuia după ce au descoperit în locuința sa mai multe muniții pentru care nu deținea documente legale de proveniență.

Vlad Pascu este arestat și cercetat pentru că a omorât doi tineri după ce a condus sub influența drogurilor și a intrat într-un grup de tineri, lângă stațiunea 2 Mai.