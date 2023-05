Înșelătorie cu un medicament „minune” în online. Avertismentul experților

Un medicament „minune” este promovat pe mai multe site-uri de știri false. Articolele despre beneficiile medicamentului folosesc numele unor medici cunoscuți din România și arată că tratamentul poate fi comandat exclusiv online, accesul la acesta având loc pe principiul „primul venit, primul servit”. Medicii vizați atrag atenția că este o înșelătorie și sfătuiesc persoanele care au comandat produsul să nu îl consume.

Situația a fost semnalată de Digi24, care a menționat că medicamentul minune care ar ajuta la desfundarea vaselor de sânge este promovat pe un site care folosește antetul site-ului oficial Hotnews.

Articolul despre medicament o are în prim-plan pe Maria Dorobanțu, medic primar cardiolog. „Din păcate, este o mare înselătorie, căreia îi pot cădea victimă pensionarii și, nu numai, orice fel de persoană. Totul a început pe 19 mai, vinerea trecută, când un domn mi-a solicitat o consultație, să-l sfătuiesc cum să ia acest medicament, un medicament miraculos ce desfundă, spune el, toate vasele. Am cerut și eu link-ul și când m-am uitat am fost îngrozită. Eu, în primul rând, că nu fac, și niciun coleg de-al meu, dintre cei citați, oameni de cu totul alte specialități, de exemplu profesorul Irinel Popescu, care face transplant hepatic și nu tratează hipertensiune. Se folosesc de numele unor medici, unor profesori universitari. Nici măcar nu știu să scrie corect Universitatea Carol Davila, scriu cu „k”, și așa mai departe, iar toate informațiile care sunt date sunt eronate și false”, a transmis aceasta la Digi24.

De asemenea, medicul a transmis că informațiile de pe site sunt eronate și că sunt folosiți termeni neștiințifici. În plus, ea a atras atenția că medicamentul ar costa 2.100 de euro și recomandă pacienților să nu îl folosească.

Reacția lui Rafila

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a intervenit la Digi24 și a subliniat că este o înșelătorie, cerându-le oamenilor să nu cumpere astfel de tratamente minune. „Încearcă să înșele lumea să vândă niște substanțe care cu siguranță nu au niciun efect terapeutic. Mesajul meu este ca lumea să nu cumpere medicamente de pe internet și să nu întrerupă tratamentul pe care îl au de la medicul curant, pentru a-l înlocui cu un așa-zis medicament minune. Tuturor le spun că este un fake și că nu trebuie să își întrerupă tratamentele recomandate de medicul curant (...) Aceste medicamente nu sunt altceva decât o înșelătorie”, a declarat Rafila la Digi 24.

La fel ca și ceilalți medici, acesta nu recomandă folosirea tratamentului cumpărat. În plus, ministrul a precizat că specialiștii instituției încearcă să afle unde sunt serverele care găzduiesc astfel de site-uri. „Astfel de site-uri se dezvoltă în spațiul sovietic și sunt greu de accesat, e clar că le schimbă cu mare viteză”.

Promovarea produsului

În urma informației apărute în spațiul public, reporterii „Adevărul” au încercat să mai găsească și alte site-uri care promovează medicamentul. Astfel, a mai fost găsit un articol pe Evenimentul, unde apare un interviu fals cu medicul Monica Pop, oftalmolog român. „Dr. Monica Pop ESTE ABSOLUT SIGUR CĂ ORICINE POATE EFECTUA O CURĂȚARE VINDECĂTOARE A VASELOR DE SÂNGE LA DOMICILIU ȘI ÎȘI POATE ÎMBUNĂTĂȚI ÎN MARE MĂSURĂ SĂNĂTATEA ȘI BUNĂSTAREA. O astfel de curățare ajută la scăderea presiunii și la vindecarea celor 9 boli cronice ale pensionarilor”, se arată în articol.

În plus, se precizează că în interviu se abordează subiecte precum: „Să trăiască până la 120 de ani fără pastile este real!; De ce bolile cronice incurabile sunt în strânsă legătură cu vasele murdare?; Semne ascunse și evidente ale vaselor murdare; METODE MODERNE DE TRATARE A HIPERTENSIUNII ARTERIALE LEGATE DE VÂRSTĂ FĂRĂ PILULE”.

Textul conține foarte multe greseli gramaticale și de exprimare, de tipul „o pensionară românească” sau „mulți care acum beau în mod activ și zilnic pastile”.

Medicament comandat exclusiv online

Potrivit articolului, medicamentul poate fi comandat exclusiv online, accesul la acesta fiind limitat. Condiția pentru a avea acces la tratament este doar aceea de a te afla în România, pentru că tratamentul nu este trimis în străinătate.

„Puteți plasa o cerere pentru a primi medicamentul pe acest site, completând un formular special postat mai jos. În acesta trebuie să specificați numărul de telefon pentru a comunica cu medicul nostru consultant. Pentru a participa la programul nostru trebuie să faceți clic pe butonul "învârte" plasat sub roata cu reduceri. În funcție de ceea ce șansa veți obține, veți putea primi Tonerin cu o anumită reducere. Se poate învârti roata o singură dată”, se mai arată pe site.