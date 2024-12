Profesorul de Istorie, Marcel Bartic, care a fost amenințat cu moartea pe rețelele sociale de către adepții mișcării legionare, a compus un colind manifest, pe care il dedică lui Călin Georgescu.

„Colind manifest. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vă anunț că pe mine m-a cuprins prematur spiritul sărbătorilor și vă invit să ne mai detensionăm puțin cu un colind frumos. În premieră absolută,< Închide ușa, Căline!>. Momentul care urmează este o nebunie pentru că asta e lumea în care trăim”, susține profesorul Marcel Bartic.

„Închide ușa Căline, închide ușa Căline/Vin mascații după tine, vin mascații după tine. De la Viflaim la Huși, știm că iei bani de la ruși, știm că iei bani de la ruși, măi/Din Bacău la Voluntari, din Pitești la Năvodari, ai prieteni legionari și bodyguarzi mercenari, măi. Eu în locul tău de aș fi, spre Moscova aș fugi, măi. Că la noi pentru trădare, ai să ajungi la închisoare, la mulți cu executare/Închide bine ușa, hai Căline nu mai sta/Închide și nu uita, România nu te vrea/ Închide bine ușa, țara asta nu te vrea/ Închide-o și nu uita/România nu e a ta, măi”, spune profesorul în colindul manifest.

Așa cum Adevărul a relatat, profesorul de Istorie Marcel Bartic a fost amenințat zilele trecute cu moartea pe rețelele sociale de către adepții mișcării legionare care au participat la comemorarea lui Corneliu Zelea Codreanu la Tâncăbești.

„De vreo 30 de ani, la Tâncăbești se reunesc reprezentanți ai mișcării legionare pentru comemorarea lui Zelea Codreanu. Chiar dacă este interzis prin lege, ei se întâlnesc acolo. Motiv pentru care eu am reacționat în fiecare an. Acum, probabil, am făcut-o mai dur. Am scris pe pagina mea de Facebook un mesaj amendând încă o dată fenomenul. Însă reacția mea de acum a fost completată și de o întrebare: de ce instituțiile statului nu iau măsuri? Căci este interzis prin lege orice ține de mișcarea legionară”, ne-a declarat Marcel Bartic.

În momentul în care a postat mesajul pe Facebook, Marcel Bartic a urcat și câteva imagini de la eveniment.

„Postarea a atras comentarii, oamenii, revoltați, au început să îmi scrie, iar un utilizator mi-a trimis inclusiv un video făcut la fața locului. Pe care l-am urcat, de asemenea, în mesaj. Din toată povestea asta, domnul Motocu a înțeles că eu aș fi fost acolo, prezent printre simpatizanții legionarilor care s-au reunit la comemorare. Și că i-aș fi filmat pe ascuns. Și că, pe urmă, am dezvăluit în spațiu public evenimentul respectiv. Am fost acuzat că m-aș fi infiltrat printre ei”, a mai adăugat profesorul. Acesta continuă spunând că-și asumă postarea, imaginile și video-ul, că nu are nici un regret și că nu îi este frică de amenințări. „N-am nici o ezitare, niciun regret că am publicat clipul respectiv, pentru că era important să afle lumea”.