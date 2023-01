Gigi Becali a fost trimis în judecată pentru fraudă la vot: „Am voie să votez la referendum pentru mii de ani”

Omul de afaceri Gigi Becali a fost trimis în judecată pentru fraudă la vot, după ce a votat la „Referendumul pentru Familie” în anul 2018, fără a avea acest drept.

Dosarul a fost deschis astăzi, 3 ianuarie, la Judecătoria Buftea, urmând să intre în procedură de cameră preliminară. George Becali va fi judecat pentru „fraudă la vot (art. 387 noul Cod Penal) alin. 1 lit. a cu aplicare art. 41 alin. 1 Cod penal”. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă între 6 luni și 3 ani de închisoare.

Gigi Becali a fost condamnat, definitiv, de două ori, prin decizia din 2013 a instanței primind și pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a alege și de a fi ales „pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale”, scrie Gândul.ro.

Cu toate acestea, pe 6 decembrie 2018, omul de afaceri a votat în Voluntari la „Referendumul pentru Familie”, susținând la vremea respectivă că „dreptul de a vota la referendum nu i-l poate lua nimeni, niciun judecător”.

„Păi știu, pentru că am inteligență! Păi, mie, dacă-mi spun 1.000 de avocați că nu am voie, eu știu că am voie, pentru că inteligența mea și bunul meu simț, și legea firii spun că am voie să votez la referendum pentru mii de ani”, declara George Becali, în 2018, pentru România TV.

Constituția României precizează în articolul 36, alineatul 2, că în ceea ce privește exercitarea dreptului la vot atunci când este vorba de un referendum, „persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale” nu pot vota.