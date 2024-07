Frații Tate, protest în fața Ambasadei Franței: „Voi dormi foarte bine în închisoare știind că am mers pentru Isus” VIDEO

Duminică seară, 28 iulie, Andrew și Tristan Tate au protestat în fața Ambasadei Franței la București, exprimându-și dezaprobarea față de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice 2024 de la Paris.

Frații Tate, aflați în prezent sub acuzație în România pentru trafic de persoane și viol, împreună cu câțiva susținători, au protestat în fața Ambasadei Franței la București. Aceștia au adus icoane și pancarte cu mesaje precum „Stand up for Christianity” (n.r. – Susținem creștinismul), „Christianity will not be mocked” (n.r. – Creștinismul nu va fi batjocorit) și „Boycott the Olympics” (n.r. – Boicotează olimpiada), relatează Libertatea.

Andrew Tate a transmis prin intermediul rețelei sociale X mesaje din timpul manifestației care a durat câteva zeci de minute.

„Dacă tolerați totul, atunci nu susțineți nimic.”, a scris el pe fostul Twitter. Postările acestuia au strâns zeci de mii de likeuri.

Frații Tate, despre care poliția britanică avertiza recent că îi radicalizează pe băieți către misoginie extremă, au fost nemulțumiți de momentul artistic extrem de controversat care a avut loc în cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice.

„În viitor, ei vor discuta despre acest moment crucial din istorie și se vor întreba De ce nu și-au apărat creștinii credința? De ce i-au lăsat pe demoni să câștige? Să-și bată joc de ei? Să le submineze copiii? Nu mă tem de închisoare. Nu voi fi amintit ca un laș. Sunt eliberat pe cauțiune, voi face cel puțin 3 luni dacă voi fi arestat. Sunt musulman. Și nu voi permite ca Iisus să fie batjocorit.”, a transmis influencerul pe rețeaua X, alături de un video de la protest.

„Poliția amenință că mă arestează pentru întrunire ilegală. (..) Fac acest lucru în calitate de musulman. UNDE SUNT CREȘTINII?”, este un alt mesaj postat de Andrew Tate.

Milioane de oameni au vizionat postările și videoclipurile influencerilor britanici.

„Voi dormi perfect bine în închisoare știind că am mers pentru Isus. Cum dormiți voi, creștinilor, în casele voastre frumoase și confortabile în timp ce își bat joc de voi?”, este mesajul lui Andrew Tate cu 1 milion de vizualizări.

Jandarmii i-au legitimat pe cei doi britanici care au protestat împotriva controversatei scene de la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Paris.

Într-o parodie a celebrei picturi „Cina cea de Taină” de Leonardo da Vinci, DJ-ul Barbara Butch, cunoscută pentru activismul LGBTQ+ și susținerea acceptării persoanelor cu kilograme în plus, a fost plasată în locul lui Iisus Hristos și a purtat o aureolă. Alături de ea, pe scenă, au fost prezenți concurenți de la „Drag Race France”, un show de travesti inspirat de „RuPaul's Drag Race”.

Însă, Thomas Jolly, directorul artistic al ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice, a negat duminică că s-ar fi „inspirat” din Cina cea de Taină în controversata scenă care a șocat extrema dreaptă. Acesta a spus că momentul înfățișa un „festin al zeilor” și a fost inspirat de olimpieni.