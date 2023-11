Fotografiile cu Chereheș prins în Germania, subiect de glume: „Deci au dreptate vecinii mei care au zis că în Germania nu este ca în România”

Fotografiile apărute în presă și pe rețelele de socializare cu primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, prins în Germania, au declanșat discuții aprinse printre internauți.

Sute de comentarii s-au strâns la postările făcute pe Facebook de Marian Godină și de Sindicatul Europol.

Godină a și răspuns, într-un filmuleț postat pe pagina sa de socializare, celor care consideră că fotografiile sunt false, întrucât într-una dintre ele primarul apare cu mai multe lovituri pe față, iar în alta acestea par să fi dispărut.

Marian Godină spune că fotografia în care sunt accentuate loviturile este cea adevărată, iar cealaltă este, de fapt, doar photoshopată astfel încât fața lui Cherecheș să pară mai „curată”.

„De fapt, poza reală este aceea în care domnul Cherecheș are zgârieturile acelea pe bărbie și la ochi și dacă vă uitați atent la această poză, în care el este nevătămat, acum serios, nu trebuie să fii vreun detectiv ca să vezi că e photoshopat destul de grosolan aici la nivelul bărbiei, se vede cum este ștearsă acea zgârietură, iar următoarea poză se vede că este reală”, spune Godină în video.

Comentariile de pe conturile de socializare ale lui Marian Godină și ale Sindicatului Europol nu au întârziat să apară.

„Vă dați seama că, dacă arăta așa șifonat in România, era ditamai scandalul la toate posturile de Tembeliziune și polițiștii care l-au arestat erau linșați”, scrie cineva.

Un altul, se îndoiește de autenticitatea fotografiilor: „Felicitări tuturor celor implicați pentru cooperarea transfrontalieră si celeritatea acțiunii de prindere. Totuși, am văzut poza asta circulând in ultima ora prin toate străzile “facebook”, dar am văzut si o alta versiune a pozei, cu fata fără plăgi proeminente. Posibil sa fie trucata si arestarea sa se fi făcut fără folosirea forței. E o presupunere totuși.”

"În Baia Mare i se spunea Cătălin CereCash…"

Un utilizator de Facebook știe că în Germania oamenii „o încasează”: „Pai si daca dai pâine la porumbei si te opui controlului, tot așa o încasezi ca si când ai avea 5 kg de droguri. Nu fapta contează ci cum te comporți la un control al organelor”.

„In Germania si Austria politia prima data te bate măr, iar după aceea iți pune întrebări...”, răspunde un altul.

„Ba, da l-au prins cam sifonat”, constată un alt internaut.

„Cam “sorcovit”! Să vedem pe cine reclama…”, se întreabă cineva într-un comentariu la postarea sindicatului.

„La cât de șifonat pare, sigur polițiștii germani vor fi cercetați pentru purtare abuzivă”, a mai adăugat cineva.

Altul, mai hâtru, dă un verdict hilar: „Era la furat biciclete.”

"Șmecherie românească și precizie nemțească!"

"Deci au dreptate vecinii mei care au zis ca în Germania nu este ca în România"

"La intersecția aia, cum ieşi din Budapesta, trebuia să țină stânga. Cred că n-a fost atent.", a punctat altcineva.

"Și eu care credeam că nemții sunt serioși !Da și ei au primit tot dube că și ai nostri!"

"Tipul arată ca un personaj din Angry Birds."

"Dacă era în România era mare tam tam și polițiștii erau anchetați doar dacă ai stricau freza!", crede un internaut.

"Drumul până la secție este lung și plin de gropi."

"Avea dreptate când spunea ca e printre cei mai doriți bărbați din România."