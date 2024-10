Luc este este specializat în detectarea urmelor și a participat la numeroase misiuni ale Jandarmeriei Române. Din cauza vârstei, câinele trebuie să se pensioneze, astfel că are nevoie de un nou cămin.

„Luc are are 10 ani și este specializat în detectarea urmelor. În toți acești ani a participat la sute de misiuni și a bucurat inimile colegilor noștri în multe momente. Acum are nevoie de noi prieteni. Vârsta nu îi mai permite să participe la misiunile de ordine publică”, a scris Jandarmeria Română, pe Facebook.

„Luc este un câine foarte isteț și un partener extraordinar!”, susțin cei care l-au îngrijit în tot acest timp.

„Acum încercăm să îi găsim o nouă casă, pe cineva care să îl adopte și să îi ofere protecție și prietenie. Trebuie să știți că Luc este din Târgu Mureș și dacă vreți să îl cunoașteți, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail cabinet@jandarmeriamobilamures.ro sau ne puteți suna la numărul de telefon 0265.318.017”, a mai precizat Jandarmeria Română.