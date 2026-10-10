Dosarul „10 august” ajunge la prescripție înainte de judecarea apelului. Ce se întâmplă cu procesul foștilor șefi ai Jandarmeriei

La opt ani de la intervenția violentă a jandarmilor împotriva protestatarilor din Piața Victoriei, dosarul „10 august” ajunge la un moment decisiv: pe 10 octombrie 2026 se împlinește termenul de prescripție a faptelor pentru care au fost trimiși în judecată foștii șefi ai Jandarmeriei. Apelul împotriva deciziei de achitare este programat însă abia pentru 13 octombrie.

Dosarul „10 august” ajunge la prescripție înainte de judecarea apelului. Foto: Inquam Photos

Dosarul se află în această etapă după ce Tribunalul Militar București a decis, în iunie, achitarea mai multor inculpați. Hotărârea a fost contestată atât de procurorii militari, cât și de peste 100 de persoane vătămate, însă termenul stabilit pentru judecarea apelului este ulterior datei la care intervine prescripția, potrivit Digi24.

Protestul din Piața Victoriei, organizat pe 10 august 2018, s-a încheiat cu violențe și cu folosirea de către jandarmi a unor mijloace de intervenție precum grenadele cu efect acustic, muniția și substanțele iritant-lacrimogene.

Potrivit datelor din dosar, în timpul intervenției au fost folosite 63 de grenade cu efect acustic, 316 cartușe, 489 de grenade cu efect iritant-lacrimogen și opt pulverizatoare cu substanțe iritante.

Ancheta îi vizează pe foștii responsabili ai Jandarmeriei acuzați că au coordonat în mod nelegal intervenția în forță. Printre aceștia se numără Gheorghe Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Cătălin Sindile.

Dosarul a fost clasat inițial în 2020, dar a fost redeschis ulterior, după demersurile făcute de persoane vătămate care au cerut continuarea anchetei.

După mai bine de 80 de termene de judecată, Tribunalul Militar București a pronunțat, pe 15 iunie 2026, o decizie de achitare pentru foștii șefi ai Jandarmeriei. Instanța a motivat soluția prin faptul că faptele pentru care au fost judecați nu sunt prevăzute de legea penală.

Din cele 312 persoane care s-au constituit părți civile în dosar, doar patru au primit despăgubiri morale, cu valori cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei. Cererile pentru daune materiale au fost respinse.

Decizia nu a fost definitivă și a fost atacată de Parchetul Militar și de peste 100 de persoane vătămate.

Curtea Militară de Apel București a amânat judecarea apelului și a stabilit următorul termen pentru 13 octombrie, la ora 9:30. Instanța a invocat lipsa de procedură și necesitatea ca părțile civile și persoanele vătămate să poată lua legătura cu avocații desemnați din oficiu.

Termenul este cu trei zile după data la care faptele se prescriu. Situația riscă să împiedice stabilirea răspunderii penale în dosar, în condițiile în care prescripția intervine înainte ca apelul să fie judecat.

Împlinirea termenului de prescripție nu înseamnă însă că instanța a stabilit că intervenția din 10 august 2018 a fost legală. Dosarul rămâne un caz major privind modul în care au acționat forțele de ordine și dreptul persoanelor vătămate de a obține o soluție judiciară.