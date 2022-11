De ce trebuie să adopte industria română de armament modelul polonez

Polonezii sunt deschiși să fabrice pe plan local cu ajutorul industriilor orizontale toate categoriile de armament modern și după ce produc elicoptere sau componente de avioane de luptă acum s-au decis să integreze și producția celebrelor rachete Javelin

La fel ca și România, Polonia este un vârf de lance al NATO în partea estică a Alianței, dar Varșovia pare să realizeze mai bine necesitatea de a dota militarii cu echipamente de luptă moderne spre deosebire de autoritățile de la București. Mai mult, polonezii negociază să producă acasă cât mai multe categorii de armament.

După ce au închiat contracte de offset cu Lockheed Martin pe partea de dotare cu avioane de luptă și au anunțat că se pregătesc să fabrice sub patent tacuri sud-coreene K2 Black Panther, autoritățile de la Varșovia negociază cu SUA producția în Polonia de performante rachete antitanc Javelin. Conform mil.in.ua, recent a avut loc cea de-a 37-a sesiune a Comitetului de Apărare Națională a Senatului Poloniei, cu participarea lui Wojciech Skurkiewicz, ministrul adjunct al apărării naționale, Dariusz Plut, șef adjunct al Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, Artura Kuptel, șef al Agenția de Armament și Mateusz Sarosiek, director adjunct al Departamentului de Politică de Apărare din Ministerului Apărării Naționale. În discursul său, Mateusz Sarosiek a menționat că partea poloneză poartă negocieri intense pentru transferul unor instalații de producție pentru rachete americane FGM-148 Javelin de a treia generație în Polonia.

De remarcat că Agenția Poloneză de Armament face aceste demersuri în pofida faptului că militarii polonezi sunt dotați deja cu rachete FGM-148 Javelin importate de câțiva ani, iar industria autohtonă produce unele modele de rachete împotriva blindatelor destul de eficiente precum Pirat (rază de acțiune 2.000 de metri) și Moskit LR (rază de acțiune 4.000 de metri).

Cumpărăm din Polonia elicoptere care ar fi trebuit fabricate la Romaero

Analistul militar Aurel Cazacu a declarat pentru „Adevărul” că spre deosebire de autoritățile de la București, responsabilii polonezi au înțeles cum trebuie să funcționeze o industrie modernă de armament. „Nici măcar nu au privatizat marile fabrici de armament, dar aceastea conlucrează strâms cu industria pe orizontală aflată în mediul privat. Mai important, spre deosebire de noi, polonezii au realizat că armamentul este scump și au înțeles că, pe cât posibil, acesta trebuie produs pe plan local. Și a fost un succes. Au făcut un contract de offset cu Lockheed Martin pentru achiziționarea flotei de avioane F-16 Fighting Falcon pentru forțele aerine pe care au achitat 10 miliarde de dolari, dar ulterior au încasat 30 de miliarde de dolari după ce au produs și furnizat unele componente pentru compania americană. Acest contract trebuie să fie un model pentru noi. Ca să nu mai spun că inițial responsabilii Lockheed Martin au vrut să producă elicoptere Sikorsky UH-60 Black Hawk la noi, la Romaero, dar nu s-a reușit nimic și în final s-a optat pentru Polonia. Și acum cumpăram acest model de elicoptere pentru SMURD din Polonia în loc să le luam de la Romaero. Trebuie să se înțeleagă bine că producătorii americani au tot interesul să producă la noi pentru că furnizând un patent de fabricație și câțiva consultanți României ei, practic, încasează fără să facă prea mari eforturi. Ce am câștiga noi din asta? Cel mai important dotăm Armata Română plătind un preț rezonabil. Apoi, putem livra și la export, deoarece americanii sunt de acord cu asta. În plus am avea la dispoziție oricând piesele de schimb și consumabilele pentru sistemele de armament” susține expertul.

Fabricăm AKM-uri cu pat de lemn fiindcă mai avem tâmplari

Aurel Cazacu mai susține că la noi trebuie schimbate radical mentalitatea și modul de lucru din industria de armament. „Trebuie să se înțeleagă foarte bine că Romarm cu fabricile sale nu mai poate avea o exclusivitate pe producția de armament pentru simplul motiv că și tehnologiile s-au schimbat în timp, iar fabricile din subordinea companiei de stat nu prea mai stau bine la acest capitol. Numai un exemplu, în toată lumea se comercializează acum arme de asalt AKM cu pat de plastic. Noi încă livrăm cu pat de lemn, care nu mai subt căutate, pentru că la Uzina Mecanică Cugir avem angajați 50 de tâmplari și nu vrem să-i dăm afară” a declarat specialistul care a mai precizat că în acest caz „ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns” .

Aurel Cazacu mai spune că pentru a dispune de tehnologia necesară, Romarm trebuie să apeleze la companiile private din industria orizontală. „Avem companii private foarte tehnologizate, iar Romarm s-ar putea ocupa de montajul final. Vorbim de modelul adoptat în industria auto, pentru că Dacia și Renault se bazează pe componente livrate de zeci de companii private din România. Mai mult, de la acestea achiziționează componente și Mercedes, de exemplu, deci calitatea lor nu poate fi pusă în discuție" a precizat expertul.