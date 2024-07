De ce erau suficiente 24 de ore pentru reținerea permisului în cazul testelor antidrog pozitive: Nu faci acrobații la IML de la Nurofen VIDEO

O serie de modificări legislative au avut loc în ultimele două luni „la foc automat”, cum ar fi cele legate de reținerea permisului în cazul refuzului testării rapide pentru alcool și droguri sau pentru apariția unui test fals pozitiv.

Este vorba despre Ordonanța 84/2024 căreia, după modelul Legii Anastasia, i se mai spune și Ordonanța antidrog. Noua modificare a Codului Rutier a creat o adevărată isterie în rândul șoferilor care au semnat o petiție online ca să anuleze modificările din lege. Acest fapt a dus la apariția unei noi reglementări, publicată în Monitorul Oficial la începutul acestei săptămâni (15 iulie), - OUG 97/2024 - menită să corecteze prevederile OUG 84/2024 intrată în vigoare din 29 iunie.

Context. OUG 84 permite ca șoferii care sunt prinși sub efectul substanțelor interzise sau alcoolului, la testarea pe loc, să rămână fără permis de conducere. În plus, actul interzice și dreptul de a mai refuza să faci aceste testări. Dar cum rezultatul analizelor venea foarte greu, uneori chiar după luni de zile, autoritățile au decis modificarea legislației și au stabilit ca instituțiile medico-legale să transmită Poliției Române rezultatele analizelor pentru verificarea consumului de alcool sau droguri în cel mult 72 de ore de la momentul recoltării probelor.

Altfel, spus, acum șoferii își pot recăpăta permisul de conducere suspendat în cel mult trei zile de la recoltarea probelor, dacă rezultatele sunt negative sau dacă analizele nu apar în acest termen.

Polițistul-vlogger de la Oradea, Tavi Perțea, s-a numărat printre cei care au atras atenția, prin intermediul mai multor tutoriale pe You Tube, asupra anomaliilor noului Cod Rutier, dar și asupra a ceea ce riscă șoferii și a militat pentru o perioadă cât mai scurtă de reținere a permiselor de conducere. Chiar înainte de a fi legiferată OUG 97, el a propus suspendarea pentru 24 de ore a dreptului de a conduce și a explicat și ce probleme crede că vor apărea în cazul celor 72 de ore legiferate în final (VEZI primul VIDEO).

La testul pe loc „nu știm sigur dacă este fals pozitiv sau nu”

Într-unul dintre tutoriale pe tema noului Cod Rutier, Tavi Perțea a prezentat o statistică a Institutului Național de Medicină Legală potrivit căreia în 2022 aproximativ 20% dintre testele Drugtest nu s-au confirmat, deci au fost fals pozitive, iar în 2023, procentul a crescut 40%.

„Nu este vina polițistului, nu este vina aparatului, sunt cele mai bune de pe piață, folosite la nivel mondial, dar aparatul detectează substanțele din salivă care pot să provină și de la alte medicamente (substanțe)... Dacă un șofer a ieșit pozitiv, nu știm (cu certitudine) dacă este fals pozitiv sau nu. Ca polițist nu poți să mergi pe încredere. Automat îl conduci la spital, i se recoltează probe biologice de sânge și de urină, și pentru că avem un indiciu că a ieșit pozitiv în aparatul drugtest i se reține permisul de conducere, dar nu pe toate perioada cercetărilor care pot să dureze... și cinci luni de zile (așa cum inițial se stabilise prin OUG 84 - n.red.)”, a explicat Tavi Perțea necesitatea reținerii limitate a permisului de conducere, chiar și în cazul celor care se vor dovedi ulterior nevinovați.

De ce ar fi fost mai bine ca permisele să fie reținute doar pentru 24 de ore

De aceea, polițistul consideră că în realitate termenul de 24 de ore, și nu 72 de ore cum s-a decis în final (prin OUG 97), ar fi fost cel mai potrivit pentru suspendarea dreptului de a conduce – fiind suficient pentru ca un potențial pericol să fie înlăturat din trafic: „Ca să nu plece de la Medicina Legală și să facă o tragedie ulterior... Și după șase luni să aflăm că era sub influență, l-au avut polițiștii în mână și l-au lăsat să plece mai departe...”. Cum de altfel s-a întâmplat în cazul tânărului Vlad Pascu, cel care a provocat tragedia de la 2 Mai de anul trecut, în urma căreia doi studenți au murit.

„Va fi greu de urmărit procedura în cazul celor 72 de ore”

Asupra termenului de 72 de ore legiferat, polițistul-vedetă a atras atenția asupra problemelor inevitabile care vor apărea: „Acest termen, condiționat de rezultatele de la Medicina Legală, creează hibe care vor da chichițe avocaților și va fi greu de urmărit ca polițist să vedem dacă au trecut 72 de ore, nu au trecut... Polițistul, de regulă, e liber după o tură de noapte, după aceea ce vom face dacă nu-l vom găsi pe cetățean să-i comunicăm rezultatul analizelor, că e plecat din țară, că n-are semnal... și atunci se complică procedura”.

În schimb, situația este clară în cazul celor depistați vinovați. Cei care vor ieși pozitiv în urma analizelor biologice vor fi anunțați prin poștă că trebuie să predea permisul: „Omul oricum își va primi pedeapsa dacă este vinovat, că stă fără permis de acum, sau după cinci luni de zile”.

„3-4% din șoferii condamnați recidivează, restul se învață minte”

Tavi Perțea a recunoscut și că nu există nici o garanție că un șofer drogat, căruia i se restituie permisul, nu va produce ulterior o tragedie, chiar și în cazul reprimirii documentului în 24 de ore: „Avem aceeași garanție pe care o aveam și că el nu conduce fără permis. Dovada fără drept de circulație nu-l împiedică să se urce la volan. Vezi cazul Ana Morodan care a avut dovadă «fără drept de circulație» și a condus după trei ore. Deci, dacă vrea să conducă, oricum va conduce, doar dacă-l reții nu va mai putea să conducă. Deși, și în acest caz, după 24 de ore iese și tot conduce, dacă vrea. Desigur, dacă produce o tragedie sau dacă mai bea între timp ceva sau consumă ceva și conduce va răspunde pentru fapta sa și va avea mai multe fapte, nu doar una. Dar acestea sunt excepții. 3-4% din șoferii condamnați au recidivat. Restul se învață minte”.

Excepțiile în care permisul ar trebui reținut pentru mai mult timp

Polițistul orădean a menționat și despre situația în care șoferul este vizibil sub influența substanțelor, alcoolului, fapt observat și de medic cu ocazia examenului clinic: „Desigur, dacă vede că are pupilele dilatate, vorbește cu caloriferul - n-ai cum să te comporți așa decât dacă «ai fumat ceva înainte» - medicul consemnează că pare sub influența substanțelor psihoactive și se poate introduce în lege și posibilitatea ca dovada să fie pentru o lună de zile sau pe toată durata cercetărilor. Dar atunci avem mai multe indicii că s-ar putea să fi consumat substanțe interzise. Că nu începi să faci acrobații prin sediul Medicinii Legale de la un nurofen sau un paracetamol”.

Nu mai este permis refuzul testării pe loc împotriva drogurilor ori alcoolului

Legat de refuzul testării obligatorii cu aparatul drug-test / alcooltest din anumite motive, Tavi Perțea consideră că și în această situație riscul ar trebui să fie împărțit: „Tu, ca șofer, dacă refuzi, îți asumi un anumit risc, dar și tu ca polițist sau ca legiuitor nu poți să-l lași să meargă mai departe dacă refuză testarea pe loc, pentru că s-ar putea afla printre cei aproximativ 70% (media reieșită în urma statisticii IML din ultimii doi ani - n.red.) dintre șoferii care au consumat substanțe interzise”.

De aceea, și în acest caz, crede polițistul vlogger, era mai potrivit ca permisul să fie suspendat doar pentru 24 de ore: „În acest interval, chiar dacă a băut sau era drogat, el își va reveni și, dacă mai apoi se simte în stare poate să conducă. Are dreptul de a conduce, dar nu este obligat să conducă. Și dacă face un nou accident sau o nouă faptă penală va răspunde și va avea un nou cumul de fapte. Nu cred că are rost să ținem șoferii fără permis de conducere luni de zile doar pentru că și-au permis să refuze testarea pe loc (declarația fost făcută chiar înainte ca OUG 97 să apară în Monitorul Oficial - n.red.)”.

Experimentul cu testul fals pozitiv în urma unei banale vizite la dentist

De altfel, într-un alt tutorial, polițistul a făcut un experiment după ce mai mulți șoferi au semnalat faptul că pot să iasă fals pozitiv la aparatul Poliției Rutiere, în urma unei banale vizite la medicul stomatolog, motiv des invocat pentru refuzul testării: „Vreau să văd dacă, după ce o să-mi facă medicul o anestezie am voie să conduc, după cât timp sau dacă risc să mi se întocmească dosar penal... Cine n-a condus după ce a plecat de la dentist? Eu personal am condus cu o singură excepție, în urma unei extracții când n-am mai știut de capul meu...”.

Experimentul în final a confirmat ce a spus dentistul, ci nu șoferii, și anume că injecția nu conține opiacee, canabis ori alte substanțe interzise, deci se poate conduce în siguranță. Chiar și așa polițistul a recunoscut că nu poate garanta același lucru pentru orice anestezie folosită, aceasta fiind în mai multe variante.

Se cer despăgubiri pentru victimele testelor fals pozitive

PADOR-CH, ONG-ul pentru drepturile omului, a cerut Statului român să plătească automat despăgubiri pentru șoferii - victime ale testelor fals pozitive, în cazul cărora nu s-a confirmat necesitatea reținerii permisului de conducere.

ONG-iștii au atras atenția asupra faptului că nenumărați șoferi au pierdut timp, bani, unii chiar și locul de muncă sau reputația, după ce au avut ghinionul să iasă pozitiv la testarea cu drug-testul sau alcool testul, în urma unei banale pastile sau pentru că și-au clătit dinții cu apă de gură.

Prejudiciul, potrivit reprezentanților ONG, ar trebuie acoperit de către MAI - instituția responsabilă de efectuarea testelor rapide și de retragerea/reținerea permisului de conducere: „Soluția rezonabilă de acoperire a prejudiciilor produse persoanelor prin retragerea fără temei a permiselor de conducere este acordarea unei sume fixe de bani, de exemplu 100 lei, pentru fiecare zi în care permisul nu poate fi folosit, fiind retras, până la data restituirii acestuia”.

În loc de concluzie

În cazul refuzul testării pe loc, indiferent de motive, reamintim că potrivit noului Cod Rutier, polițistul va fi obligat să rețină pe loc permisul de conducere și să dea o dovadă „fără drept de circulație”, timp de 72 de ore, și nu luni de zile, cum se stipula inițial, conform modificării legislative intrate în vigoare săptămâna aceasta.

De asemenea, permisul de conducere retras pentru test antidrog fals pozitiv se va restitui, în baza buletinului de analiză toxicologică care a consemnat absența în organism a substanțelor psihoactive sau a alcoolului în sânge, ori la împlinirea termenului de 72 de ore de la momentul finalizării procedurilor de recoltare a mostrelor biologice, dacă nu a fost comunicat un astfel de buletin.