Curtea de Apel București a restituit la DNA dosarul firmelor lui Sebastian Ghiță. Prejudiciul, 100 de milioane de lei

Judecătorii de cameră preliminară de la Curtea de Apel București, Isabelle Tocan și Alexandru Mihai Mihalcea, au respins contestația DNA față de decizia judectătoarei de la Tribunalul București, Lavinia Cârciumaru, care anulase probatoriul din dosarul firmelor fostului deputat PSD Sebastian Ghiță. Curtea de Apel București și a restituit cazul la DNA și a dispus ridicarea tuturor sechestrelor, decizia fiind definitivă.

Cazul a fost trimis în judecată în octombrie 2019, iar companiile IT Asesoft şi Teamnet Internaţional, fondate de fugarul Sebastian Ghiţă, fratele acestuia, Alex Ghiță, fostul cumnat Cristian Anastasescu și alți interpuși, au fost trimise în judecată de DNA pentru o evaziune fiscală de 100 de milioane de lei.

De asemenea, alături de cele două companii, în judecată au mai fost trimise și alte firm controlate de persoane apropiate de Sebastian Ghiță: 2K Telecom, Network One Distribution (fostă Asesoft Distribution), Expert One Research (fostă XOR IT Systems), Future Time Communication Technologies, Accessnet International, Sungard Systems, Infratel Net, Glar Construct, Viewpedia Soft, IT Infocons Services, Merconsult Team, scrie G4Media.

Persoanele trimise în judecată

Persoanele care au fost trimise în judecată în acest dosar sunt:

Alex Ghiță, fratele mai mic al fostului deputat PSD, care administrează firma 2K Telecom, intrată în insolvenţă.

Cristian Anastasescu, fostul cumnat al fostului deputat. Acesta este administrator executiv şi director general la Asesoft Internaţional (intrată în insolvenţă).

Răzvan Ionuţ Chirilă, vărul soţiei ex-deputatului, Mădălina Ghiţă, fostă Cârstea, care este acționar la Radio Prahova şi Prahova TV.

Alina Daniela Iordăchescu, administrator la Future Comunication Tehnologies (fostă Foto Tehnologies).

Gabriel Marian Anghel, administrator al Glar Construct și fratele avocatului Adrian Anghel, cel care a înregistrat firmele lui Sebastian Ghiţă.

Radu Bogdan Nedelcu, administrator şi acţionar Teamnet Internaţional (intrată în insolvenţă). Acesta a finanţat cu 100 de mii de dolari start-up-ul companiei de software în 2001 şi avea 80 la suta din acţiuni. Ulterior, s-a retras din firma.

Mariana Meri Dimulescu, administrator Merconsult Team, director financiar Teamnet International

George Mihail Stan, preşedinte CA Teamnet International

Ovidiu Romulus Văleanu, administrator Infratel Net

Procurorii DNA au acuzat aceste persoane fizice și 13 persoane juridice de evaziune fiscală și de complicitate la evaziune fiscală.

„În perioada 2009-2013, cei 23 de inculpați s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat prin încheierea unor contracte de prestării servicii, ca operațiuni fictive, înregistrând în evidenţele contabile ale societăţii mai multe facturi de avans „conform contract”, în scopul deducerii TVA-ului aferent acestora şi compensării TVA-ului datorat din alte relaţii comerciale. Ulterior, aceste facturi ar fi fost stornate ca urmare a rezilierii respectivelor contracte.

Prin acest mecanism ar fi fost creată aparenţa unor tranzacţii reale ce ar fi avut, însă, ca scop, posibilitatea obţinerii pentru unele societăți a unui drept de deducere şi amânare la plată, timp mai multe luni, a TVA, ca urmare a sustragerii de la plată obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

Pentru aceasta s-ar fi încheiat mai multe contracte ce ar fi avut ca obiect operațiuni fictive, context în care ar fi fost emise mai multe facturi de avans, în temeiul cărora inculpații au dedus TVA (prin contrapunerea acestui TVA, celui colectat din relațiile comerciale reale)”, arăta DNA.