Cum se produc cutremurele

Pentru a înțelege modul în care se produc cutremurele trebuie să înțelegem că scoarța terestră este învelișul exterior al Pământului, care ajunge până la adâncimi de 200-300 de kilometri, conform experților.

Sub scoarța terestră se găsește cel mai gros strat, denumit mantaua Pământului, care are o grosime de 2.900 de kilometri și este formată din rocă parțial topită și foarte fierbinte. Sub mantaua Pământului se găsește nucleul. Importantă în formarea cutremurelor este mantaua, pentru că pe ea plutesc plăcile continentale și oceanice, care din acest motiv sunt într-o mișcare permanentă. Cutremurele apar la nivelul zonelor de contact dintre plăcile tectonice. Toate regiunile renumite pentru cutremure se află la îmbinarea a două plăci tectonice. Plăcile continuă să se deplaseze, în timp ce marginile lor rămân prinse, conducând la întinderea lor asemenea unui arc, până când plăcile se desprind una față de alta printr-un șoc gigantic, care la suprafață Pământului se manifestă cu un cutremur, care poate dura de la câteva secunde la câteva minute.

România se află pe trei subplăci tectonice principale, cea est-europeană în zona Moldovei și se deplasează de la est către vest, cea Moesică în zona Câmpiei Române și Dobrogei, și cea panonică care acoperă zona de vest, care interacționează fix în zona Vrancea, iar tensiunile dintre acestea se traduc prin seismicitate ridicată.