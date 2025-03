Cum au încasat doi români peste 400.000 de euro de la angajații unei primării din Germania: „Am fost puțin șocați”

Doi hackeri români au primit peste 400.000 de euro de la o primărie din Germania. Instituția a trimis suma într-un cont furnizat de aceștia, dorind să achiziționeze două mașini de pompieri.

Anul trecut, Dulmen, oraș din landul german Renania, a decis să cumpere două autospeciale pentru departamentul de pompieri. Hackerii au pătruns în baza de date a primăriei și a companiei de la care instituția dorea să cumpere mașinile, de unde au trimis o factură și un cont bancar false, scrie RTL.de.

Angajații primăriei au examinat factura, au plătit-o, însă alarma s-a dat atunci când producătorul autospecialelor a emis o somație de plată.

„Am fost puțin șocați în momentul în care am primit somația. Era pur și simplu de neexplicat, deoarece banii au fost deja transferați. Am fost și vom fi șocați și oarecum marcați de criminalitatea implicată. Și mai ales de viclenia cu care s-a acționat. Până la urmă, banii au fost deja transferați – doar că au ajuns la criminali”, declară purtătorul de cuvânt al primăriei.

Inițial, Primăria și furnizorul au ținut incidentul un secret și au căzut de acord să cumpere din nou vehiculele, doar că la jumătate de preț. Deja costurile ajungeau la 606.900 de euro.

Cetățenii din Dülmen au reacționat în acest caz. Un localnic a comentat: „Nu mai sunt bani în oraș și, pe deasupra, și banii s-au dus, nu-i așa?”.

Poliția continuă ancheta și spune că cei doi suspecți principali care nu au fost încă arestați sunt din România. Banii returnați în urma acestei fraude nu au fost deocamdată recuperați.

Vedem întotdeauna o șansă. Există și cazuri de succes la infracțiuni similare, unde poliția a reușit să recupereze sume mari de bani sau chiar întreaga sumă de la suspecți și să o returneze celor păgubiți”, a declarat Moritz Bredekamp, purtător de cuvânt al poliției.