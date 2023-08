Criminala din Saturn, profilul unui ucigaș cu sânge rece. Cum explică experții ferocitatea Loredanei: „I s-a pus pata“

Modul în care a acționat Loredana, criminala din Saturn, i-a uimit și pe psihologii criminaliști. Specialiștii încearcă să dezlege misterul pentru care fata și-a ucis cu cruzime cea mai bună prietenă. "Trebuie să fii diabolic să faci așa ceva!", e de părere Liviu Chesnoiu.

”Eu cred că ceea ce o enerva, era faptul că era perfectă. Avea prieten, era cuminte, frumoasă, învăța să se facă polițistă. Cealaltă cred că fuma, bea alcool, fuma iarbă, umbla cu nu știu câți. Discernământul există. Are discernământ pentru că fata aceea a stat mult muribundă, s-a zbătut acolo o jumătate de oră. După ce a aplicat lovitura de grație, cam în jumătate de oră și-a dat duhul. Trebuie să fii diabolic să faci așa ceva!”, spune Liviu Chesnoiu, psiholog criminalist, conform Antena 3 .

A decis să îi dea o lecție

La acest comportament criminal al Loredanei ar fi putut să contribuie și mediul violent din care provine. Specialiștii susțin că ar fi putut să o influențeze, însă nu să o determine neapărat să recurgă la un astfel de gest.

"Cel mai probabil cele două și-au reproșat reciproc anumite lucruri, chiar asta a deranjat-o atât de tare pe Loredana încât a decis să îi dea o lecție.

"Normal că în mediul în care trăiau alcoolismul este sport național. Violența domestică este o chestiune generalizată. Dacă ea a asistat la aceste bătăi și a fost victimă și a intervenit între părinți, ce pățesc copiii aceștia, traumatizați... Au două alternative. Ori ajung un ”yes man”, ca Alina, supusă, smerită, sau ajung ca Loredana, nu mai sunt un ”yes man”, ci un agresor. Ele se tot certau, se contraziceau și când se certau, Alina i-o fi reproșat ceva, iar o jignire de genul acesta declanșează un mecanism de răzbunare. I s-a pus pata”, mai spune Liviu Chesnoiu.

Și-a privit 30 de minute prietena în timp ce agoniza. „Am avut un moment în care m-am pierdut cu firea“

Loredana, fata de 18 ani, care și-a ucis cea mai bună prietenă, a mărturisit în fața anchetatorilor cum a comis mostruoasa faptă. Cu sânge rece, ea a declarat că timp de 30 de minute a privit-o cum se stinge și a împiedicat-o să strige după ajutor.

În fața anchetatorilor, adolescenta a povestit cu lux de amănunte cum s-a petrecut nenorocirea. Spune că totul a pornit de la o ceartă banală, care a degenerat într-o crimă oribilă.

„Am mai avut niște discuții contradictorii cu Alina legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. Într-un moment de furie, întrucât Alina îmi răspundea evaziv, am început să tremur. Inițial, am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o. Menționez că Alina nu dormea, însă stătea cu ochii închiși și fața la perete. Nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care m-am pierdut cu firea”, relatează stirileprotv.ro

După ce a atacat-o cu cruzime, Loredana a povestit cum timp de 30 de minute a privit-o pe Alina. Mai mult decât atât, a împiedicat-o să strige după ajutor, chiar dacă aceasta s-a zbătut și a zgâriat-o. Ulterior, a scos hainele Alinei din valiză, i-a îndesat trupul și a chemat un taxi pentru a o transporta la Mangalia ca să scape de cadavru.

În fața anchetatorilor, Loredana a fost sinceră și a spus: „Am recunoscut fapta deoarece am văzut în filme faptul că dacă recunoști fapta săvârșită primești o pedeapsă redusă”.