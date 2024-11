Terenurile pe care predă tenis Cosmin Georgescu, fiul cel mare al lui Călin Georgescu, rezultat dintr-o altă căsătorie, sunt închiriate de la afaceristul Ioan Țupa, iar zona are acte de proprietate intens disputate.

Cum a ajuns Cosmin Georgescu să predea într-o locație disputată de „rechini imobiliari”, Herăstrău Tennis Club by the lake? Se știe că sistemul nu acceptă „intruși”.

„Eu votez cu stânga”

Despre Ioan Țupa, cel care deține terenurile, se spune că este omul lui Adrian Petrache (tatăl șefului de la COSR). „Eu am închiriat terenurile pe care predă Cosmin. Există contract, are o asociație care plătește o chirie lunară. Mai multe nu știu despre el, în afară că este serios și își plătește ce are de plătit. Pe tatăl lui nu l-a văzut să fi venit pentru a filma în baza de tenis sau pentru alte chestiuni”, spune Țupa, contactat de Adevărul. „Eu votez cu stânga, iar tatăl lui Cosmin nu este un candidat pe profilul meu”, adaugă acesta.

Țupa , 71 de ani, este un tip uns cu toate alifiile, după ce a făcut parte din Uniunea Tineretului Comunist, în timp ce Nicu Ceaușescu, activa, de asemenea, la UTC. Țupa controlează cea mai tare bază de tenis din România, fosta BTT Herăstrău, construită special de către dictatorul Nicolae Ceaușescu pentru fiul lui, Nicu.

Țupa, despre care se spune că era omul lui Nicu Ceaușescu, a închiriat în BTT Herăstrău (baza de tenis cea mai râvnită din România) și locații în care Cosmin Olăroiu și Gino Iorgulescu au deschis restaurantul „Trattoria Il Calcio”.

BTT Herăstrău era controlată de două personaje: Bartolomeu Finiș (decedat, care activa în firma Domino 94 Impex SRL, acționară fiind soția Mihaela) și Adrian Petrache (tatăl fostului șef COSR și actual președinte FR Rugby).

Lupta pentru 7 hectare

Combinația pentru cele 7 hectare de teren a fost făcută cu alți doi indivizi cu probleme penale: Alexandru Bittner și Dorin Cocoș (fostul soț al Elenei Udrea).

Pe 22 decembrie 1999, Crin Antonescu, pe atunci ministru al Tineretului şi Sportului, trece în proprietatea Biroului de Turism pentru Tineret cele 7 hectare de teren din Herăstrău. Pe o parte din suprafaţă funcţiona secţia de yachting a Clubului Sportiv Studenţesc.

După ce intră în posesie, Biroul de Turism pentru Tineret se asociază cu firma Domino 94 Impex SRL, pentru exploatarea bazei sportive a clubului. Asocierea dintre cele două companii urma să aducă şi investiţii la CSS.

În următoarele luni, BTT nu respectă o serie de angajamente din contract. În 2000, Domino 94 Impex îl dă în judecată. Liviu Doară, administratorul Clubului Sportul Studenţesc, povestește: „BTT nici măcar nu se prezintă în instanţă. Şi, atunci, instanţa dă o hotărâre prin care obligă BTT să-i vândă lui Domino 94 Impex SRL activele şi pasivele”.

Ministerul ar fi înstrăinat ceva ce nu-i aparținea

În acest fel, în 2000, Domino Impex SRL devine, oficial, proprietar a 7 hectare de teren în cea mai râvnită zonă imobiliară din Bucureşti, în schimbul a doar 100.000 de dolari.

Domino 94 Impex SRL este deţinută, în procente egale de soţia lui Bartolomeu Finiş, Carmen, care este şi administrator, şi de Olimpia Ulrich.

După ce, oficial, devine proprietara terenului, firma Domino Impex ar fi încercat sa oblige CSS să renunţe la cele trei hectare pe care le exploata.

Liviu Doară, administratorul Clubului Sportul Studenţesc, afirmă: „BTT, făcând presiuni foarte mari asupra Clubului Sportul Studenţesc, ne-a restrâns activitatea de la cele 4 terenuri de tenis şi a cabanei, unde aveam părţile administrative, la doar un hangar în care ţineam bărcile”.

În 2002, Clubul Sportiv dă în judecată Ministerul Sportului, pe motiv că terenul înstrăinat nu i-a aparţinut niciodată. Instanţa stabileşte că fostul ministru, Crin Antonescu, a semnat documentele de cedare a celor 7 hectare de teren, deşi ministerul pe care îl conducea nu era proprietarul terenului. Hotărârea urma să fie pusă în executare.