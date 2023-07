Azilele groazei. Costel Băloiu, actorul din „Pistruiatul”, despre drama trăită de mama lui într-un azil: „Mi-au coborât-o cu pătura”

Costel Băloiu și-a dus mama bolnavă de Alzheimer la un azil din Călinești, județul Argeș, A luat-o acasă când deja era prea târziu.

Printre cei care au trecut printr-o experiență traumatizantă legată de aziluri se află și Costel Băloiu, actorul din filmul ”Pistruiatul”.

El și-a dus mama bolnavă de Alzheimer la un azil din Călinești, în județul Argeș, mergând pe mâna specialiștilor, care i-au spus că va fi îngrijită bine.

O decizie pe care a regretat-o ulterior.

„După 7 august când am plecat, am lăsat-o în ordine, în regulă și pe data de 28 august am fost sunat de această unică asistentă care mi-a spus: vă dau o veste proastă, vă rog să veniți să vă ridicați mama de aici pentru că, din punctul meu de vedere, nu apucă weekendul. Şi i-a zis: cum vă permiteți să faceți dvs. o asemenea analiză și imediat mi-a răspuns: ați văzut vreodată un muribund? Doamnă, n-am văzut și nici nu vreau să văd. Bineînțeles că am venit imediat la cămin, şi am luat-o într-un hal. Am și un filmuleț făcut de câteva secunde”, a declarat Costel Băloiu la Antena 3 CNN.

„Mi-au coborât-o cu pătura pe scări, ca un cadavru după marginea drumului. Am băgat-o în mașina personală, în pijama. M-am dus direct cu ea la urgență, la București”, a continuat actorul.



„În permanenţă era un mare afiş: Angajăm personal, angajăm personal. Nu stăteau angajaţii. N-am văzut medic niciodată. O asistentă a spus că vine aşa, din când în când. În rest, dacă au o problemă, amărâţii ăia de acolo... Nu are cine, ce să le facă. În momentul când am luat-o (n.r. pe mama sa), mi-a dat o cutie din plastic. Cred că acolo tratamentul era cel puţin pe patru luni de zile care nu i-a fost administrat. Când am ajuns cu ea la urgenţă, doctoriţa care a preluat-o şi a văzut-o în ce hal era a spus: Are cel puţin zece zile de când nu este alimentată", a povestit ulterior Costel Băloiu pentru observatornews.ro.