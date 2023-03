Aviz negativ de la CSM pentru Alina Albu, propusă de Cătălin Predoiu la șefia DIICOT. Ce urmează

Secția pentru Procurori a CSM a avizat negativ propunerea ministrului Justiției pentru șefia DIICOT. Alina Albu a primit 5 voturi negative și unul pozitiv. Avizul CSM este consultativ.

"Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a doamnei Albu Alina, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilorde Criminalitate Organizată și Terorism - structura centrală. (majoritate: 1 votda, 5 voturi nu )", este decizia procurorilor din CSM.

Printre dosarele instrumentate se află şi cel privind crima de la Caracal, ea fiind cea care a amendat-o pe Monica Melencu, mama Luizei, fata de 18 ani ucisă de Gheorghe Dincă, potrivit Agerpres.

De altfel, în timpul interviului, care a durat aproape trei ore, ea a fost întrebată, la un moment dat, dacă are vreun regret în legătură cu amendarea mamei Luizei, după ce femeia a refuzat să i se preleveze probe biologice în vederea efectuării unei expertize ADN în SUA.

"Dacă mă întrebaţi de remuşcări, în cariera mea nu am avut momente în care să am remuşcări pentru că aş fi creat vreun disconfort cuiva. Am încercat în fel şi chip ca acea probă să poată fi administrată. Am început cu cele mai soft şi cele mai bune metode de a colabora şi interacţiona cu persoanele respective. Nu am avut niciodată intenţia de a face rău, ci din contră, să iasă adevărul la lumină", a explicat Alina Albu, potrivit sursei citate.

Având în vedere avizul negativ, Cătălin Predoiu ar putea să reia interviul susţinut de magistrat în faţa comisiei de la Ministerul Justiţiei şi ulterior să decidă dacă menţine propunerea.

În cadrul interviului, magistratul a menţionat că autorităţile sunt cu un pas în spatele infractorilor în ceea ce priveşte zona digitală.

„Infractorii sunt nativi digital şi, în general, autorităţile sunt cu un pas în urma infractorilor în ceea ce priveşte utilizarea a tot ceea ce înseamnă comunicare criptată sau fluxul de criptomonede, motiv pentru care toate aceste riscuri şi ameninţări constituie riscuri şi pentru statul român, chemat să contribuie la eforturile comune de destructurare a acestor reţele, care au depăşit cu mult graniţele unui singur stat şi care afectează stabilitatea întregii Europe", a declarat Albu, potrivit Agerpres.

Alina Albu, nominalizată pentru funcția de șef al DIICOT, este procuror șef serviciu la Secția de combatere a criminalității organizate din cadrul Structurii Centrale a DIICOT și a candidat, fără succes, pentru funcția de membru al CSM. Magistratul a fost decorat, în 2022, de Europol, pentru o anchetă transfrontalieră privind furtul unor cărți de patrimoniu.

Ceilalţi doi procurori propuşi de Cătălin Predoiu, adică Marius Voineag la şefia DNA şi Alex Florenţa la conducerea Parchetului General, au primit aviz favorabil din partea Secţiei pentru procurori a CSM.