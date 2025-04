Vicepreședintele american JD Vance a deplâns decesul Papei Francisc, la o zi după ce s-a întâlnit cu șeful Bisericii Catolice. „Am fost fericit să-l văd”, a transmis el.

„Inima mea este alături de milioanele de creştini din întreaga lume care l-au iubit. Am fost bucuros să-l văd ieri, deşi era evident că era foarte bolnav. Tocmai am aflat de moartea Papei Francisc. Inima mea este alături de milioanele de creştini din întreaga lume care l-au iubit. Am fost bucuros să-l văd ieri, deşi era evident că era foarte bolnav. Dar îmi voi aminti întotdeauna de el pentru cuvântarea pe care a ţinut-o în primele zile ale COVID. A fost într-adevăr destul de frumos. Dumnezeu să-i odihnească sufletul”, scrie pe platforma X vicepreşedintele SUA JD Vance.

Vaticanul a precizat că JD Vance și Papa Francisc s-au întâlnit pentru câteva minute la Domus Santa Marta „pentru a face schimb de felicitări de Paște”.

Potrivit nypost, Vance și Papa s-au contrariat în privința migrației și a planurilor administrației Trump de a deporta migranți în masă.

În ciuda diferențelor dintre ei, Vance și Francisc au făcut schimb de amabilități, iar Sfântul Părinte i-a dăruit trei ouă de Paște din ciocolată pentru copiii vicepreședintelui.

„Știu că nu v-ați simțit prea bine, dar mă bucur să vă văd mai sănătos”, i-a spus Vance.

A murit Papa Francisc

Papa Francisc a murit luni dimineaţă, a anunţat Vaticanul într-un comunicat video.

„Dragi fraţi şi surori, cu profundă tristeţe trebuie să vă anunţ decesul Sfântului nostru Părinte Francisc. În această dimineaţă la 7:35, episcopul de Roma, Francisc, s-a întors în casa Domnului”, a anunţat cardinalul Kevin Farrell pe canalul de televiziune al Vaticanului.

Vor fi nouă zile de doliu. Papa Francisc a condus Biserica Catolică vreme de 12 ani.

Papa Francisc a părăsit recent spitalul Gemelli din Roma, unde a fost internat pe 14 februarie după ce a avut dificultăți de respirație.

Ulterior s-a aflat că suferea de o infecție complexă a tractului respirator și de pneumonie dublă, care poate inflama și cicatrici ambii plămâni și îngreunează respirația.