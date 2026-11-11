Potrivit anchetatorilor, începând din luna mai 2026 și până în prezent, acesta ar fi mers în mod repetat la diferite stații de alimentare din județul Teleorman, unde ar fi alimentat un autoturism, după care ar fi plecat fără să plătească. În urma cercetărilor, oamenii legii au identificat cinci astfel de fapte.

Mai mult, polițiștii au stabilit că, în timpul activității infracționale, tânărul ar fi condus în repetate rânduri, deși avea suspendat dreptul de a conduce pe drumurile publice. De asemenea, acesta ar fi pus în circulație un autoturism cu numere false de înmatriculare.

În urma probatoriului administrat, la data de 10 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Alexandria au dispus reținerea tânărului.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alexandria, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale.