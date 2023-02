Admitere fără examen în școlile de subofițeri și maiștri militari

În acest an, admiterea la școlile militare postliceale ale Ministerulul Apărării Naționale (MApN) pentru pregătirea maistrilor militari, dar și a subofițerilor se va face doar pe baza mediei de la examenul de bacalaureat, fără un examen de admitere.

Mai exact, „admiterea în învățământul postliceal militar se realizează pe baza mediei obținute la examenul național de bacalaureat, în funcție de opțiunile exprimate în cererea de înscriere și de rezultatele selecției, în limita numărului de locuri aprobat pentru fiecare armă sau serviciu și specialitate militară, atât pentru Ministerul Apărării Naționale, cât și pentru celelalte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitatea națională”, se arată într-o dispoziție a Direcției generale de management resurese umane a MApN.

Documentul arată și cum se face, practic, ierarhizarea cadidaților. Concret, departajarea candidaților care au medii de admitere egale se realizează conform algoritmului următor:

„a) nota obținută la proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat;

b) nota obținută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat;

c) nota obținută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat.”

Candidații s-au împuținat

Conform unor surse, decizia s-a luat după ce s-a constatat că tot mai puțini tineri se înscriu la admiterea în aceste instituții de învățământ ale MApN, iar numărul posturilor vacante nu este de neglijat. Mai exact, în acest an, în învățământul postliceal militar sunt libere 447 de locuri la maiștri militari, pentru candidații care nu provin din promoția 2023 a colegiilor naționale militare și 1013 locuri la subofițeri. De menționat că în acest caz se pot înscrie elevii aflaţi în ultimul an de liceu şi absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat şi vârsta de cel mult 28 de ani împliniţi în cursul anului 2023. Cursurile pentru maistri militari durează 2 ani, iar cele pentru subofițeri un an. . Înscrierile se fac până pe 02 iunie 2023, iar selecția se realizează în intervalul 20.02 – 09.06.2023. de menționat că, dacă nu sunt ocupate locurile scoase la concurs, atunci școlile postliceale militare pot organiza și a doua sesiune de admitere, la data de 31.08.2023, pentru ambele programe de studii postliceale.

Până în acest an, locurile în școlile postliceale militare au fost ocupate pe bază de concurs, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Proba de concurs consta într-un test-grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele stabilite prin metodologiile de admitere elaborate anual, în funcție de profilul școlii. Drept urmare, erau înmatriculaţi numai candidaţii care îndeplineau, cumulativ, toate condiţiile şi criteriile de recrutare şi care au fost declaraţi “Admis”/”Apt” la toate probele de selecţie prevăzute, inclusiv testele sportive, psihologice si de aptitudini.

Drepturi și obligații

Cariera de maistru militar sau subofițer în MApN vine cu o serie de beneficii care nu sunt de neglijat. Astfel, în funcție de grad, un subofițer câștigă între 2.284 și 4.932 de lei lunar, sume la care se mai adaugă 1.000 de lei norma de hrană a fiecărui militar. Apoi, un maistru militar câștigă între 2.290 și 4.945 de lei pe lună, sume la care, la fel, se mai adaugă 1.000 de lei norma de hrană.

În plus, militarii aflaţi la prima numire în funcţie sau nevoiţi să se mute în interes de serviciu, care nu dispun de locuință vor avea chiria compensată de MApN. Mai mult, cei aflați în aceeași situație și contractează un credit imobiliar sau ipotecar beneficiază de plata parţială sau chiar totală a ratei împrumutului „în cuantum de până la 50 la sută din salariul de bază”.

Pe de altă parte, în timpul parcurgerii scolilor sau universităților militare elevii și studenții beneficiază gratuit de cazare, masă și echipament. Regimul este unul cazon, dar elevii și studenții pot beneficia de învoiri. Pe de altă parte, există și unele obligații. Concret, la intrarea în liceul militar, părintele sau tutorele unui elev semnează cu unitatea de învățământ militar un contract educațional prin care elevul este obligat ca la absolvire să urmeze în continuare o formă de învătământ militar. În plus, cei înscriși la școli militare de maistri militari sau subofițeri vor semna un contract prin care certifică faptul că timp de opt sau zece ani (în funcție de specialitate) vor funcționa în cadrul MApN pe funcția pentru care a fost pregătit.