10 obiceiuri proaste și cum să renunți la ele. De la vaping, scrolling inconștient, la gustări nesănătoase, consum de alcool și cumpărături online

Obiceiurile sunt comportamente repetate cu regularitate, iar unele dintre ele tind sa fie efectuate în mod subconștient. De la vaping, scrolling, la gustări nesănătoase și cumpărături online, toate acestea ne modelează viețile și, potrivit experților, este bine să renunțăm la ele.

Petreci prea mult timp pe telefon

De la scrolling pe toaletă la luarea telefonului în pat, 41% dintre noi simt că petrecem prea mult timp pe dispozitivele noastre. Hilda Burke, psihoterapeut și autoare a cărții „The Phone Addiction Workbook”, recomandă crearea unui „screensaver inspirațional” - o amintire vizuală a ceea ce doriți cu adevărat să faceți cu orele pe care le irosiți pe telefon. Ar putea fi o imagine cu câinele tău, cu copiii tăi sau un citat care te motivează, scrie The Guardian.

„Indiciile vizuale sunt extrem de puternice, mai ales atunci când suntem expuși la ele în mod repetat. Utilizatorul mediu de smartphone își verifică dispozitivul la fiecare 12 minute, astfel încât un indiciu vizual pozitiv poate fi în avantajul tău”, spune Burke. Ea recomandă, de asemenea, dezactivarea notificărilor, dezabonarea de la chat-urile de grup și alocarea unor perioade scurte din zi pentru a vă închide telefonul sau a-l lăsa acasă.

Gustări nesănătoase

Știm cu toții că a mânca alimente nesănătoase între mese nu este grozav, dar există modalități de a vă potoli foamea fără a recurge la Ozempic. Alex Ruani, cercetător în științele nutriției la University College London, susține că „primul pas este să vă asigurați că alimentele la îndemână-pe blatul din bucătărie, în rucsac, pe birou- sunt sănătoase”.

Pe lângă încercarea de a mânca alimente bogate în fibre care vă mențin sătul mai mult timp (legume, fructe, cereale integrale și pâine, leguminoase și nuci), Ruani sugerează, de asemenea, înlocuirea proprietăților senzoriale ale gustării pe care o poftiți cu o versiune mai sănătoasă. „S-ar putea să aveți poftă de o prăjitură, dar mâncați în schimb o prăjitură de orez cu ciocolată.”

Vaparea

Mulți oameni încep să vapeze pentru „a se lăsa de fumat”, dar descoperă că este la fel de greu - și, în unele cazuri, mai greu - să renunțe la vapoare.

„Îi sfătuim pe clienții noștri să reducă concentrația de nicotină a e-lichidului din vapoarele lor în etape de două până la patru săptămâni, până la 0%”, spune Sophia Papadakis de la Centrul Național pentru Renunțarea la Fumat și Formare.

Cumpărăturile online

Atracția „click to buy” împinge 94% dintre noi să facă o achiziție impulsivă online în fiecare lună, iar îmbrăcămintea este cea mai mare tentație - până la jumătate din hainele cumpărate de pe site-uri fiind returnate. „Înainte de a cumpăra ceva nou, cumpără din propria garderobă”, spune Tatiana de Normann, un stilist.

„Uitați-vă la ceea ce aveți, alcătuiți ținute - astfel nu veți intra în panică înainte de un eveniment”, adaugă ea.

De Normann își sfătuiește clienții să păstreze articolele din coșul online cel puțin câteva zile. „Majoritatea oamenilor fie le vor uita, fie vor reveni și vor decide că nu au nevoie de ele”, spune ea. Dezabonarea de la e-mailurile comercianților, ștergerea aplicațiilor de cumpărături și ștergerea detaliilor cardului, ajută la încetinirea impulsurilor de cumpărături online.

Consumul excesiv de alcool

„Consumul moderat de alcool poate fi, de fapt, mai dificil decât abstinența, deoarece necesită mai multe decizii”, spune Rosamund Dean, autoarea cărții „Mindful Drinking: How Cutting Down Can Change Your Life”. „Va trebui să vă întrebați 'Voi bea astăzi? Cât de mult?”. Deci, pentru a vă face viața mai ușoară, creați reguli: de exemplu, nu mai mult de trei zile de băut pe săptămână și nu mai mult de trei pahare odată.”

Mâncatul unghiilor

Aproximativ 20 până la 30% dintre noi își rod unghiile, copiii și adolescenții fiind cei mai predispuși să sufere de onicofagie, așa cum este cunoscută.

„Mâinile ne însoțesc tot timpul, așa că este foarte dificil să încetăm să ne mai roadem unghiile”, spune dr. Martha Collado, psiholog și autor al cărții „How to Be the Grown-Up”.

Collado sugerează să deveniți conștienți de factorii declanșatori, cum ar fi plictiseala sau anxietatea, și de momentele periculoase, cum ar fi atunci când faceți ceva pasiv, cum ar fi să vă uitați la televizor sau să dați scroll pe telefon.

„Apoi găsiți un comportament care să înlocuiască roaderea unghiilor. De exemplu, dacă este vorba de plictiseală, ați putea crea o listă de activități care v-ar putea redirecționa atenția, cum ar fi pilirea unghiilor sau masarea mâinilor. Dacă este vorba de anxietate, poate este vorba de un exercițiu de respirație.”

Nu dormi suficient

„Încă avem o abordare foarte aleatorie a somnului și îl tratăm ca pe ceva ce se potrivește atunci când nu mai avem nimic altceva de făcut în acea zi”, spune Nick Littlehales, un antrenor care pregătește sportivi de elită, inclusiv fotbalistul Cristiano Ronaldo.

„O noapte bună de somn începe înainte de culcare. Înseamnă să te trezești la o oră constantă, să te expui la multă lumină naturală, la momente de 20 de minute în timpul zilei în care ești doar tu și creierul tău - care ar putea fi meditația, somnul sau doar o pauză”, spune Nick Littlehales.

Littlehales spune că unii clienți consideră util să seteze o alarmă de somn care să le reamintească să înceapă rutina de culcare.

„Cu 90 de minute înainte de somn, începeți să vă îndepărtați de activitățile zilnice. Mergeți într-o cameră care este mai rece decât temperatura corpului dumneavoastră și reduceți intensitatea luminilor.”

Amânarea începerii realizării unei sarcini

Vechea zicală spune „nu face niciodată mâine ceea ce poți face astăzi”. Cu toate acestea, acea sarcină foarte importantă pare să rămână mereu la coada listei de lucruri de făcut.

„Există o neînțelegere conform căreia procrastinarea este o proastă gestionare a timpului sau lene, dar provine din dorința de a evita sentimentele dificile precum plictiseala, frustrarea, anxietatea sau copleșirea”, spune Collado.

Faceți exerciții fizice în mod inconsecvent

„Oamenii pun prea multă presiune pe ei înșiși pentru a face mișcare”, spune antrenorul Nick Finney. „Ei se gândesc <nu am curaj astăzi> și anulează, dar chiar și 20 de minute de stretching sunt mai bune decât nimic. În zilele aglomerate voi petrece 30 de minute mergând pe banda de alergare sau pedalând ușor pe o bicicletă de exerciții în timp ce îmi fac administrația sau răspund la e-mailuri”, spune el.

Stabilirea de microobiective, cum ar fi un număr zilnic de pași ușor de gestionat, v-ar putea încuraja și în zilele în care motivația este greu de găsit.

Anulează mereu

În fiecare grup de prieteni există o persoană care se retrage. cunoscută pentru faptul că renunță la planuri. Dar ce se întâmplă dacă tu ești cel care nu se ține de cuvânt? „Află ce se află în spatele impulsului de a anula”, spune Anna Mathur, psihoterapeut și autoare a cărții „The Uncomfortable Truth”.

Mathur spune că odată ce ați descoperit cauza principală, o puteți aborda.

„Dacă aveți planuri, asigurați-vă că nu veți avea nevoie de odihnă atunci când acestea vor apărea. Adesea, ne epuizăm cu mii de mici interacțiuni sociale online și ne risipim energia socială atunci când am putea să o cheltuim pe interacțiuni semnificative cu oameni pentru care ne-am simți plini de energie dacă am apărea în fața lor”, precizează Anna Mathur.