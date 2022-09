World Education Fair revine în România în perioada 24 - 26 septembrie

Târgul Educaţional „World Education Fair" se va desfăşura fizic, cu respectarea normelor sanitare, la Bucureşti (24 septembrie), Constanţa (25 septembrie) şi Brăila (26 septembrie). Accesul va fi gratuit, pe bază de înregistrare prealabilă pe site-ul evenimentului.

Ana Maria Papp, director dezvoltare IntegralEdu, a precizat că şi la ediţia din acest an vor participa 50 de instituţii din străinătate.

„La această ediţie vom avea participarea a 50 de instituţii din străinătate, de la tabere de limbi străine, licee, universităţi, organizaţii care oferă pregătire lingvistică pentru diferite certificări, alături de două instituţii din România - BISM şi American Hotel Academy.

De asemenea, prezenţa Campus France şi DAAD România ce vor oferi informaţii despre studiile în Franţa şi, respectiv, Germania. Este o onoare pentru noi şi la această ediţie să avem un număr mare de organizaţii din Franţa, ceea ce indică dorinţa acestora de a recruta tinerii români", a declarat Ana Maria Papp, într-o conferinţă de presă.

La Bucureşti târgul va avea loc la Hotel Radisson Blu, pe 24 septembrie, între orele 10,00 - 17,00, la Constanţa pe 25 septembrie la Hotel Continental Forum, între orele 11,00 - 16,00, şi la Brăila pe 26 septembrie, la Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati", între orele 11,00 - 16,00.

Potrivit Anei Maria Papp, Olanda rămâne şi anul acesta în topul preferinţelor educaţionale ale tinerilor din România.

„În acest moment, avem 5.600 de studenţi români înscrişi în ciclurile universitare şi de masterat în Olanda. Sistemul educaţional este unul foarte ofertant pentru tinerii români, pe toate planurile. În primul rând, la nivel academic există numeroase specializări în limba engleză, conectate direct la cerinţele actuale din piaţa muncii.

Pe lângă acestea, cele mai accesate programe de studiu sunt din zona de business, computer science şi inginerie. Sistemul olandez a dezvoltat numeroase specializări academice cum ar fi managementul ospitalităţii, management sportiv şi entertainment, specializări foarte aplicate care îmbină teoria cu practica prin diverse proiecte derulate atât de profesori universitari, cât şi de companii", a explicat Ana Maria Papp.

Taxe de studiu accesibile

Ea a menţionat că nivelul taxelor de studiu este foarte accesibil pentru studenţii români, respectiv 2.200 de euro pe an, în primul an fiind redusă la jumătate. De asemenea, Guvernul olandez oferă numeroase împrumuturi şi granturi care pot acoperi şi costurile de trai.

„Aici vorbim de un împrumut care acoperă integral taxa de şcolarizare a fiecărui an de studiu, condiţia fiind să aibă maxim 30 de ani şi să acceseze pentru prima oară studiile universitare de licenţă sau de masterat. Rambursarea începe abia după finalizarea studiilor şi doar în condiţiile în care poate depăşi un anumit prag de câştig, iar dobânda în momentul de faţă este sub unu la sută", a explicat Ana Maria Papp.

În topul celor mai preferate specializări, în acest an, pe primul loc se află Computer science, pe locul al doilea Economie şi afaceri şi pe locul al treilea - Artă şi design, urmate de Inginerie, Drept, Psihologie, Turism şi Politică şi Relaţii Internaţionale.

Topul celor mai preferate universităţi din Olanda în 2021 a fost condus de University of Amsterdam, urmat de Maastricht University, University of Groningen şi Erasmus University Rotterdam, acestea fiind poziţionate în Top 100 în lume.

În topul destinaţiilor de studii alese de clienţii IntegralEdu pe primul loc rămâne Olanda, pe locul al doilea se menţine Regatul Unit. Pe următoarele locuri se află Germania, Italia, Danemarca şi Statele Unite ale Americii.

„Pentru universităţile de stat din Franţa taxele pot fi între 170 de euro şi 3.000 de euro pe an, universităţile private din Franţa având taxe cuprinse între 3.000 de euro şi 20.000 de euro pe an.

În Germania universităţile de stat percep doar nişte taxe administrative, între 100 de euro şi 300 de euro per semestru, iar universităţile private începând cu 7.500 de euro pe an până la 20.000 de euro pe an.

Marea Britanie este în continuare pe locul doi în tendinţele preferate de tinerii români şi nu a făcut nicio schimbare în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Regatul Unit a păstrat aceleaşi taxe de şcolarizare ca şi anul trecut. Aici vorbim de o medie de aproximativ 16.000 de lire sterline pe an", a indicat Ana Maria Papp.

La ediţia din Bucureşti din acest weekend a World Education Fair va fi premiat cel mai popular profesor din România, votat de elevi. În momentul de faţă, sunt cinci semifinalişti care vor trece printr-o nouă sesiune de vot.

Numărul solicitărilor pentru studii gimnaziale şi liceale în străinătate se menţine constant, în topul preferinţelor menţinându-se Marea Britanie, urmată de Elveţia, Germania şi Spania, a explicat Raluca Niculae, director Departament Tabere şi Licee.

„Costurile anuale pentru un liceu din UK încep de la 15.000 de lire sterline şi pot ajunge până la 50.000 de lire sterline şi includ, pe lângă taxele de şcolarizare, cazarea şi masa, materialele de studiu, activităţile extra şcolare ce folosesc utilităţile din campus.

Toate activităţile oferite de şcoli sunt extrem de importante pentru dosarul viitorului candidat la universitate. (...) În Spania, costul anual mediu al unui liceu independent este de aproximativ 30.000 de euro, în Portugalia - aproximativ 88.000 de euro, în Germania - aproximativ 40.000 de euro, iar în Elveţia porneşte de la 65.000 de franci", a precizat Raluca Niculae.

IntegralEdu este un consultant educaţional pentru studii în străinătate şi pentru programele Work and Travel în SUA. Prezentă în România din 2008, IntegralEdu este cea mai mare companie de consultanţă în educaţie la nivel local şi reprezintă peste 500 de instituţii de învăţământ de top din întreaga lume.