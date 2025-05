Subiecte la Evaluarea Națională, clasa a II-a: elevii au avut de redactat un text după un afiș

Elevii de clasa a II-a au susținut luni, 13 mai 2025, proba scrisă la Limba română din cadrul Evaluării Naționale, iar subiectele din acest an au vizat atât comunicarea practică, cât și capacitatea de exprimare scrisă coerentă.

Printre cerințele primite s-au numărat redactarea unui bilet către o colegă care a lipsit de la școală, dar și scrierea unui text de șase propoziții inspirat dintr-un afiș despre un târg de adopții pentru căței.

Elevii au fost fi așezați în bănci câte doi sau conform așezării lor obișnuite.

Copiii au avut la dispoziție 45 de minute pentru a rezolva subiectele la testele de la Evaluarea Națională 2025, cu 15 minute mai mult față de timpul alocat în anii trecuți.

Subiectul I: un bilet către o colegă despre o expoziție dedicată protecției animalelor

Primul exercițiu de redactare i-a pus pe elevi într-o situație de comunicare reală: li s-a cerut să redacteze un bilet adresat colegei Dana, care a lipsit de la școală și nu știe că „săptămâna aceasta, clasa va organiza o expoziție cu desene privind protecția animalelor”. Elevii trebuiau să o informeze cu privire la eveniment, exersând astfel competențele de exprimare scrisă, empatie și organizare a ideilor într-un mesaj scurt și clar.

Acest tip de cerință îi învață pe copii cum să comunice eficient în scris într-un context cotidian și îi ajută să înțeleagă scopul și structura unui mesaj informativ personal.

Subiectul II: Text de 6 propoziții despre un târg de adopții de căței

Al doilea exercițiu le-a cerut elevilor să privească atent un afiș, care anunța un târg de adopții pentru căței, și să redacteze un text format din șase propoziții care să răspundă la următoarele întrebări:

Ce eveniment este prezentat pe afiș?

Unde și când are loc?

Cine îl organizează?

Cui i se adresează?

Exercițiul a urmărit înțelegerea informațiilor dintr-un material vizual, dar și capacitatea elevilor de a structura un text coerent, care să redea clar ideile esențiale. Printr-un astfel de exercițiu, copiii exersează lectura funcțională și exprimarea structurată, competențe-cheie pentru formarea abilităților de comunicare.

Evaluare fără note, dar cu rol important pentru viitor

Evaluarea Națională pentru clasa a II-a nu se finalizează cu o notă și nu se trece în catalog. Scopul acestor testări este diagnostic, adică ajută la identificarea punctelor tari și a eventualelor dificultăți ale fiecărui elev, oferind profesorilor și părinților un punct de plecare pentru sprijinul educațional personalizat.

Probele continuă în această săptămână cu:

Citirea la Limba română – marți, 14 mai;

Matematică – miercuri, 15 mai;

Testele pentru elevii din clase cu predare în limbile minorităților naționale – joi și vineri.

Din acest an școlar, rezultatele elevilor la evaluările naționale de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi exprimate sub formă de punctaje, în locul codurilor utilizate anterior. La solicitarea scrisă a elevului, aceste punctaje pot fi echivalate în calificative sau note și pot fi trecute în catalog.

Subiecte la Limba maternă: redactarea unui mesaj și înțelegerea unui text

Elevii aparținând minorităților naționale au susținut luni, 13 mai 2025, proba scrisă la Limba maternă în cadrul Evaluării Naționale. Subiectele au urmat un format apropiat de cel de la Limba română, adaptat însă specificului lingvistic al fiecărei limbi.

Printre cerințele principale s-au numărat:

redactarea unui mesaj scris (de tip bilet, invitație sau scurt anunț),

și înțelegerea unui text scris, pe baza căruia elevii au răspuns la întrebări.

Proba urmărește dezvoltarea competențelor de exprimare și înțelegere în limba maternă a elevilor din școlile cu predare în limbile minorităților (maghiară, germană, ucraineană, sârbă, etc.).

Testele evaluează aceleași competențe-cheie ca și cele de la Limba română: scriere funcțională, coerență, vocabular adecvat vârstei și capacitate de analiză a unui text.