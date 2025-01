Sfaturile unei profesoare de Limba română pentru elevii care dau curând Bac-ul: „Trebuie să demonstrați că nu sunteți analfabeți funcțional”

În mai puțin de o lună, elevii din clasa a XII-a vor susține prima probă a Bacalaureatului. Este vorba despre proba de competențe de comunicare în Limba română, un examen oral al cărui rezultat nu influențează însă cu absolut nimic media finală. Ruxandra Achim, profesoară de Limba română la colegiul Național „I.L. Caragiale” din București, a explicat pentru „Adevărul” ce presupune acest examen, cum vor fi evaluați elevii și cum ar trebui să se pregătească pentru a primi calificativul „avansat” sau „experimentat”.

Între 27 și 29 ianuarie are loc prima probă a Bacalaureatului din acest an: proba de competențe de comunicare în Limba română. „Este un examen oral care durează în jur de 15 minute. Elevii vor intra în sala de examen, vor extrage un bilet, vor avea la dispoziție câteva minute să se gândească la cum vor aborda subiectul respectiv, pot schița răspunsurile pe o ciornă, iar apoi se vor prezenta în fața comisiei pentru susținerea efectivă a probei”, explică dascălul procedura care nu diferă cu nimic față de cea a unui examen clasic. În ceea ce privește notarea copiilor, aceasta se face prin acordarea de calificative - mediu, avansat și experimentat - care, însă, nu influențează media finală a examenului. Cu alte cuvinte, un calificativ „mediu” - asta poate însemna chiar și o notă sub 4 - nu-l va împiedica pe elevul respectiv să se prezinte la probele scrise din vară. Și atunci, ne întrebăm, care este, de fapt, scopul acestor examene de competențe? „Cu puncte de suspensie aș putea să vă răspund la această întrebare”, ne-a spus descumpănită profesoara. „Copiii sunt evaluați și atât. Ce facem cu aceste evaluări mai departe? Nimic!”, a mai precizat dascălul.

Ce trebuie să știe un elev pentru a obține calificativul „avansat” sau „experimentat”

„Proba de evaluare a competentelor de comunicare în Limba română presupune lecturarea cu voce tare a unui text non-literar la prima vedere. Se urmărește, de fapt, înțelegerea unei anumite situații de comunicare. Este vorba despre înțelegerea raportului între emițător, cel care transmite mesajul, și receptor, cel care primește mesajul, cu prezentarea scopului comunicării”, explică dascălul.

Concret, pentru ca un elev să obțină un calificativ „avansat” sau „experimentat” el trebuie să demonstreze, în primul rând, că înțelege textul pe care îl citește. „Este vorba despre o lectură comprehensivă. Asta înseamnă marcarea pauzelor scrise cu ajutorul virgulei, marcarea situațiilor exclamative, interogative, imperative. Prin urmare, o lectură conștientă. Pe urmă, elevul trebuie să demonstreze că știe să se adapteze particularităților unei situații de comunicare: să recunoască particularitățile unui text oficial, particularitățile unui text publicistic, ale unui unui text științific, memorialistic, epistolar, să fie capabil să extragă diverse idei, fapte, argumente, opinii din textul pe care îl are de parcurs. Să poată să motiveze un punct de vedere într-o expoziție de 10 minute”.

Cum vor fi evaluați elevii pe niveluri de competență

Evaluarea se realizează de către doi profesori examinatori, care completează un borderou individual cu punctajul fiecărei competențe observate. Dacă cei doi examinatori oferă același nivel, acesta este considerat nivelul final. În situația în care cei doi profesori examinatori acordă niveluri diferite, nivelul de competență lingvistică se stabilește astfel:

dacă primul profesor evaluator evaluează elevul ca fiind utilizator mediu, iar al doilea profesor îl evaluează ca fiind utilizator avansat, nivelul de competență lingvistică de comunicare acordat candidatului va fi cel de utilizator avansat;

dacă primul profesor evaluator evaluează elevul ca fiind utilizator mediu, iar al doilea profesor îl evaluează ca fiind utilizator experimentat, nivelul de competență lingvistică de comunicare acordat candidatului va fi cel de utilizator avansat;

dacă primul profesor evaluator evaluează elevul ca fiind utilizator avansat, iar al doilea profesor îl evaluează ca fiind utilizator experimentat, nivelul de competență lingvistică de comunicare acordat candidatului va fi cel de utilizator experimentat.

Cum ar trebui să se pregătească

Este cam dificil spre imposibil să îngrași porcul în Ajun, în condițiile în care examenul evaluează competențele de comunicare pe care elevii le-au asimilat pe parcursul tuturor anilor de școală. Aici nu ai ce să tocești, ce să înveți pe dinafară. Trebuie să dovedești, în schimb, că nu ești un analfabet funcțional. „Ar trebui să se conecteze cumva la situații de comunicare uzuale. Proba aceasta practic îi conectează la lucrurile concrete. Și cred că ține foarte mult și de cultura și informațiile pe care le-au acumulat până acum. Ei nu au ceva anume de repetat sau de învățat. Au, în schimb, obligația de a-și actualiza niște cunoștințe legate de aceste contexte de comunicare, de înțelegere a textului. Ei trebuie să demonstreze că-l înțeleg, că pot răspunde la întrebări pe baza acelui text, că pot argumenta o idee”, a mai explicat profesoara Ruxandra Achim.

Elevii, mai spune dascălul, au la dispoziție modele de subiecte pe care ar putea să le rezolve în aceste zile rămase până la Bacalureat. „Unele sunt publicate pe site-ul Ministerului Educației. Pe subiecte.edu.ro pot găsi variante similare cu cele care le-ar putea pica în iarnă. Au acolo și metodologia, și modul de acordare a calificativelor”.

Bacalaureat 2025. Calendarul probelor din iarnă

Examenul de Bacalaureat 2025 începe în luna ianuarie cu probele de competențe și se încheie în iunie, cu probele scrise, conform Ministerului Educației: