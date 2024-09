Incident revoltător la două școli din Satu Mare, acolo unde sute de elevi au primit, prin „Programul pentru școli al României”, biscuiți cu mucegai și cornuri cu furnici. Din fericire, copiii nu au apucat să mănânce din aceste produse, care au fost depistate la timp și oprite de la consum. Scandalul însă a ajuns până la urechile Inspectoratului Școlar Județean al Consiliului Județean și al ANPC-ului, care a amendat firma distribuitoare.

„Totul s-a întâmplat în prima săptămână de școală, când, într-o dimineață, firma distribuitoare, cea cu care Consiliul Județean a încheiat contractul, ne-a livrat biscuiții. Conform protocolului, alimentele, înainte de a fi distribuite copiilor, sunt verificate. Vorbim despre așa-numitul triaj care se face aleator”, a explicat pentru Adevărul reprezentanta școlii gimnaziale „Rakoczi Ferenc” din Satu Mare, una dintre unitățile de învățământ care au primit alimente alterate. „Noi nu putem verifica fiecare pachet de biscuiți în parte. O facem așa, pe sărite. Luăm câteva pachete, ne uităm cu atenție la ele, le deschidem. Dacă totul este în regulă, dăm drumul spre consum întregului lot”, a mai spus femeia, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

Angajații unității de învățământ au procedat întocmai și în ziua de 12 septembrie. Când, însă, au avut parte de o surpriză: biscuiții din mai multe pachete erau mucegăiți. „I-am văzut la triaj. Nici nu-mi vine să cred ce noroc am avut să-i descopăr chiar pe cei mucegăiți. Vă dați seama, la ce cantități mari vin, căutăm acul în carul cu fân”, ne-a povestit sursa noastră, care a filmat întreaga scenă.

„Dar i-am găsit, moment în care am blocat întregul lot. Iar în acea zi copiii, 750 la număr, au primit doar laptele. Apoi, am anunțat incidentul la Inspectoratul Școlar, dar mi-am sunat și alți colegi, de la alte școli, să-i avertizez. Din fericire, copiii nu au primit acești biscuiți în mână. Alimentele alterate nu au ajuns la ei. Însă, asta doar pentru că i-am descoperit noi înainte. Dar dacă ne-ar fi scăpat și nouă?”, se întreabă angajata unității de învățământ.„Vorbim, totuși, despre sănătatea copiilor și cu așa ceva nu te joci! Când am văzut mucegaiul am deschis pachetele și am și gustat din produse. Ce să vă spun...în primul rând, miroseau specific, a stricat, a mucegăit, în al doilea rând, aveau un gust fad, de apă cu făină, ceva necomestibil. Dacă îi dădeam la animale, nu-i mâncau. Nu vă pot descrie gustul. E un gust din acela, nu de mucegai neapărat, ci de stătut”.

Femeia ne-a spus că își asumă pe deplin această decizie, de retragere a întregului lot de alimente. „Orice părinte poate veni la mine să mă întrebe de ce nu a primit copilul lui biscuiții. Voi răspunde foarte clar: nu-mi permit să dau elevilor mâncare stricată. Poate să facă oricine reclamație, eu sunt cu inima împăcată că am procedat așa cum trebuie”.

Femeia ne-a mărturisit că firma care a câștigat licitația în județul Satu Mare nu se află la prima abatere. „Au mai existat, de-a lungul timpului, incidente, dar nu atât de grave. Ni s-au trimis produse, vechi, uscate, tari. Vă spun și motivul: această firmă distribuitoare este din Turda. De acolo și până la noi, în Satu Mare, este o distanță de vreo 200 de kilometri. Alimentele ajungeau la noi luni și erau tari ca piatra. Îți spărgeai capul cu cornurile. Păi e și normal. Dacă erau preparate cu o săptămână înainte, plus drumul până la noi..ajungeau deja vechi. Dumneavoastră ați da un corn vechi de cinci zile copilului dumneavoastră? Bănuiesc că nu. Iată că această firmă nu a avut nici o problemă cu asta”, a mai precizat angajata școlii.

La Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” au ajuns cornuri infestate cu furnici, iar conducerea unității de învățământ a fotografiat și înregistrat momentul.

Inspectoratul Școlar Județean: „Probleme au fost și în trecut”

Am vorbit și la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și am cerut și de acolo un punct de vedere. Inspectorul școlar general, Anișoara Boitor, ne-a declarat că licitația pentru achiziționarea acestor produse alimentare este organizată de Consiliul Județean. „Noi doar le recepționăm în școli. În prima săptămână de școală am avut două reclamații. Asta nu înseamnă că problemele au fost doar aici. Or mai fi fost și prin alte părți dar nu ne-au semnalat. Într-o unitate de învățământ au fost livrate cornuri cu furnici, mai exact la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt, iar la școala „Rakoczi Ferenc” au fost trimiși biscuiți mucegăiți. Produsele provin de la aceeași firmă”, a precizat inspectorul. „În momentul în care noi am primit sesizarea din partea școlilor, am luat legătura cu Consiliul Județean și am trimis și o adresă oficială cu pozele produselor respective. Cei de acolo au luat legătura cu ANPC-ul care a venit și a făcut verificări”. Anișoara Boitor a confirmat că probleme cu alimentele destinate elevilor au mai fost și în trecut. „Fie sunt cornurile tari, fie nu sunt conforme, fie sunt..trimise cum sunt trimise. Noi nu putem să dăm la copii așa ceva. Ar trebui să existe o discuție cu cel care a câștigat licitația, să conștientizeze că aceste produse ajung la copii. Unii dintre ei chiar le consumă și suntem responsabili de sănătatea lor. Doamne ferește…”

La solicitarea Adevărul, Consiliul Județean Satu Mare a transmis un comunicat în care explică ce măsuri va lua de acum încolo în ceea ce privește contractul cu firma distribuitoare. „Consiliul Județean Satu Mare a informat distribuitorul SC Fagu Impex SRL despre neconformitatea produselor de panificație și a refuzat plata acestora. Totodată, distribuitorul a primit o notificare oficială prin care i s-a adus la cunoștință că, potrivit prevederilor contractuale, are obligația ca în termen de cel mult 10 zile să ia măsuri de remediere a problemelor apărute. În situația în care se constată că această obligație nu a fost respectată, Consiliul Județean Satu Mare va rezilia contractul de furnizare a produselor de panificație”, se arată în comunicat.

Firma a fost amendată de comisarii ANPC. "În urma neregulilor constatate de comisarii sătmăreni, operatorul economic a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 15.000 lei şi a fost dispusă măsura opririi definitive a distribuirii produselor neconforme. Dintre cele mai importante nereguli, menţionăm: distribuirea unor biscuiţi cu mucegai; distribuirea unor cornuri infestate cu insecte (furnici), prezentând mucegai şi fiind de consistenţă tare", a transmis instituția. Reporterii Adevărul au încercat să-i contacteze și pe reprezentanții firmei de panificație, însă nimeni nu a răspuns la telefon.