Ministra Educației promite modificări legislative după scandalul Alfred Bulai VIDEO

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a declarat, joi, că se pregătesc mai multe modificări legislative cu privire la hărţuirea sexuală în mediul universitar și că va fi vizată de asemenea „armonizarea legislaţiei în acest domeniu pentru tot sistemul public”.

„Cred că am fost cu toţii zguduiţi de mărturiile victimelor faptelor din cadrul universitar care au ieşit în mass-media în ultima vreme. Am discutat deja împreună cu colegii de la alte ministere şi instituţii publice şi am decis că vom lucra împreună cu specialiştii de la Ministerul Justiţiei, de la alte ministere vizate, de la Autoritatea Naţională pentru Egalitatea de Şanse, în colaborare cu Consiliul Rectorilor, pentru a creiona un circuit legislativ, astfel încât orice sesizare să intre rapid în circuitul de analiză, indiferent de forma sa: anonimă sau ne-anonimă. Sesizările care vizează fapte cu caracter penal, de exemplu hărţuirea, vor fi transmise direct la procurori şi la Poliţie, în urma analizei realizate acolo unde se realizează sesizarea", a declarat Ligia Deca, la începutul şedinţei de Guvern.

Ministrul Educației a afirmat că va fi vizată „armonizarea legislaţiei în acest domeniu pentru tot sistemul public”.

„Vom viza, de asemenea, armonizarea legislaţiei în acest domeniu pentru tot sistemul public, având în vedere că regulile privind cercetarea la locul de muncă se aplică tuturor domeniilor din societate. De aici nevoia de a ne consulta interinstituţional şi, în plus, aşa cum am anunţat încă de ieri în comunicatul de presă, audităm comisiile de etică din toate universităţile din România, până la începutul anului universitar vom avea un raport privind modul în care au fost înregistrate, analizate şi soluţionate sesizările pe acest domeniu: de încălcare a eticii şi deontologiei universitare", a adăugat ministrul.

Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut, joi, ministrului Educaţiei, Ligia Deca, să vină cu propuneri de completare şi modificare a legislaţiei în urma cazurilor de hărţuire sexuală din mediul universitar.

Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a transmis, miercuri, că încurajează victimele abuzurilor să facă sesizări, menționând că „mizeria nu trebuie ascunsă niciodată sub preș”.

Poliția Capitalei a demarat, luni, investigații față de profesorul universitar Alfred Bulai, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a funcției în scop sexual. Iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a îndemnat studentele de la SNSPA, care ar fi fost victime ale profesorului, să ia legătura cu procurorii, în timp ce anchetatorii le-au promis acestora că le vor asigura protecția și le vor proteja identitatea.

Sociologul Alfred Bulai este acuzat că le-ar fi cerut unor studente să se dezbrace în fața lui, potrivit site-ului de investigații Snoop, care a stat de vorbă cu victime ale abuzurilor profesorului.