Învățătoare umilită de mama unui elev: „Marș, fă, la ore, că și așa nu faceți nimic toată ziua!”

O învățătoare a povestit cum a fost umilită de mama unui elev, când s-a plâns pe un grup de Facebook de profesori și părinți, că nu poate trăi cu 3.000 de lei pe lună.

Sindicatele din învățământ au anunțat pentru joi un protest în fața Guvernului, în contextul grevei generale declanșată luni. Zero rezultate în urma a trei zile de negocieri între sindicatele profesorilor și Guvern.

În timp ce reprezentanții sindicaliștilor spun că profesorilor „le-a ajuns cuțitul la os“ și reprezentanții Guvernului fac apel la responsabilitate și încearcă să folosească părinții și elevii, drept argument pentru revenirea la ore. Între timp, tensiunile dintre părinți și profesori cresc.

O învățătoara a postat pe un grup de Facebook cum a fost umilită de mama unui elev, deoarece s-a plâns că nu-i ajunge salariul.

„Bună ziua, doamna Dana Budeanu? Ce mai faceți? Sper că sunteți bine! Eu nu sunt bine. O să vă povestesc și dumneavoastră cauza nefericirii mele. Azi dimineață, în timp ce îmi beam cafeaua, am îndrăznit să comentez pe un grup de profesori și părinți, spunând că eu nu pot trăi cu 3.000 de lei pe lună, mai ales că din acești bani, pe lângă facturi, rată și alte necesare, mai trebuie ca, din când în când, să îmi cumpăr și o carte, să îmi plătesc un curs pentru că, știți ceva, doamna Budeanu? Mie îmi place să îmi fac profesia bine, să merg în fața clasei pregătită, să aduc mereu ceva nou copiilor. Din acest motiv mă simt obligată să investesc în permanență în formarea mea profesională și, întrucât statul nu mă sprijină în acest sens, mă descurc din salariul meu de 3.000 de lei”, a relatat profesoara.

„Am plâns”

I-a răspuns o mamă: „Marș, fă, la ore, că și așa nu faceți nimic toată ziua!".

„Doamna Budeanu, vă spun sincer, am plâns. Am plâns, doamna Budeanu, pentru că doamna nu mă cunoaște, nu știe ce rezultate am obținut cu elevii mei de-a lungul timpului, nu știe câți elevi cu CES am în clasă, nu știe câți elevi am întors din abandon școlar, nu știe câte ore de recuperare am făcut fără să mă plătească nimeni, nu știe în câte seri m-a prins miezul nopții pregătind lecții pentru a doua zi”, povestește femeia.

Învățătoarea a explicat fatul că a plâns deoarece părinții ei nu și-au permis să o trimită la studii în străinătate și pentru că, deși și-am dorit foarte mult să aibă un doctorat, nu și-a permis. Și nici nu își permite să își trimită copiii la școli private ori la studii în țări străine.

„Am plâns, doamna Budeanu, pentru că nu mi-am imaginat vreodată că, după 3 ani de facultate, 2 ani de master, titularizarea, definitivatul și gradul II obținute cu media peste 9, îmi va spune o mamă „marș" ca la câini”, a povestit învățătoarea.

Profesoara îi reproșează Danei Budeanu că a instigat, la televiziuni, la ură la adresa profesorilor: „Dar a folosit acest cuvânt, pentru că și dumneavoastră ați ieșit public pe post și v-ați permis să spuneți profesorilor: „marș!". Doamna Budeanu s-a adresat profesorilor ca unor câini vagabonzi și, cum doamna Budeanu se laudă cu studiile dumneaei în străinătate, înseamnă că doamna Budeanu este o intelectuală și toată lumea își poate permite să se adreseze profesorilor ca unor câini”, a spus femeia.

Învățătoarea a concluzionat că a primit o lecție din acest incident nefericit, anume că educația nu se poate face cu zâmbet în România.