Deca, despre situația grădinițelor de vară din Sectorul 3: Ne dorim ca înscrierea să se facă online

Ministra Educației, Ligia Deca, a declarat, joi, că a văzut imaginile cu părinții care stăteau la coadă în Sectorul 3 pentru a-și înscrie copiii la grădinița de vară și a trasnmis că face tot posibilul să nu se mai ajungă la o astfel de situație.

Potrivit acesteia, a fost trimisă o notă în teritoriu pentru a suplimenta numărul de locuri pe perioada verii în unităţile de învăţământ preuniversitar, având în vedere că este un interes crescut al părinților, în special în mediul urban. De asemenea, ea a transmis că dorește ca, în viitor, înscrierea să se facă online.

„Am văzut şi eu imaginile. Mărturisesc că aceste situaţii sunt de evitat. facem toate eforturile în acest sens”, a spus ministra Educaţiei referitor la imaginile cu părinții care au stat mai multe ore la coadă pentru a-și înscrie copiii.

„În cazul Sectorului 3, în fiecare an, în funcţie de numărul de cereri, au fost suplimentate locurile. Am trimis de la Ministerul Educaţiei reprezentanţi care să asiste în discuţia conducerii unităţii de învăţământ cu părinţii. De asemenea, am trimis azi o notă în teritoriu pentru a suplimenta numărul de locuri pe perioada verii în unităţile de învăţământ preuniversitar, pentru că există un interes crescut, mai ales în zona urbană”, a mai precizat Ligia Deca în cadrul conferinței de presă.

Salarizarea profesorilor

Ministra Educației a vorbit și de salarizarea profesorilor și a precizat că vor exista trei scenarii de grile. „Ieri a fost organizată la Ministerul Muncii o întâlnire cu liderii federațiilor sindicale, așa cum am agreat, s-a discutat calendarul de lucru, formatul, urmează ca fiecare sindicat să-și desemneze o echipă tehnică care, alături de reprezentanții Ministerului Muncii și ai Ministerului Educației, să lucreze concret. S-a agreat că se va merge pe trei scenarii de grile, una dintre aceste grile fiind cea lucrată deja la Ministerul Educației, împreună cu federațiile sindicale, la sfârșitul anului trecut, începutul acestui an. Am agreat că în circa 10 zile aceste echipe tehnice vor veni cu variantele. Și domnul ministru Budăi a anunțat ieri că aceste variante vor fi transmise pentru o evaluare a impactului, ca apoi ele să intre în discuția politică cu liderii coaliției și cu celelalte ministere, care trebuie să spună în ce măsură, mă rog, variantele sunt sustenabile din punct de vedere financiar”, spus aceasta.

În același timp, ea a precizat că sindicaliștii susțin o salarizare cât mai motivantă și că, momentan, au agreat principii generale și calendarul. „Ceea ce trebuie să stabilim este modul în care acest nou sistem de salarizare din învățământ reușește să fie și sustenabil din punct de vedere financiar”.

Întrebată dacă un profesor ar putea să fie plătit cât un medic, de exemplu, după 25 de ani de carieră, aceasta a spus că: „Cam aceasta a fost discuția – un profesor cu peste 25 de ani vechime, gradul I, să aibă o echivalență cu o funcție din contextul grilei de la sănătate, cu un anumit tip de medic. Vă rog să îmi permiteți să nu intru în detalii, pentru că a rămas o chestiune care va fi analizată de către grupurile tehnice și va face parte dintre cele trei variante”.

Învățământ dual

Ligia Deca a declarat, joi că a fost publicată și lista consorțiilor profesionale integrate, fiind vorba de 29. Ea a precizat că guvernanții și-au asumat ca până în 2025-2026 până la 40% dintre elevi ă fie înscrişi la învățământul dual.

„Avem 29 de astfel de consorţii declarate eligibile, care au primit punctaje în funcţie de metodologia specifică, ceea ce fac aceste consorţii, odată ce vor fi finalizate este pe de o parte să ofere mai multe şanse elevilor care aleg ruta profesională duală, punând în practică dezideratul de a avea o rută profesională duală completă, începând de la nivelul 3 de calificare, care se acordă la finalizarea şcolii profesionale până la nivelul 8, reprezentat de doctorat”, a spus ea.

Ea susține că ruta completă în învăţământ dual va duce la creșterea interesului pentru un astfel de tip de învățământ.