LIVE TEXT Controversele din jurul reformei în Educației, lămurite. Care vor fi probele obligatorii pentru viitorul Bacalaureat

Ministerul Educației organizează la această oră o sesiune online live de informare despre proiectele de planuri-cadru de liceu puse în dezbatere publică. Secretarul de stat Bogdan Cristescu și Gabriel Vrînceanu, șef serviciu Dezvoltare Curriculum - CNPEE, vin cu explicații.

Secretarul de stat Bogdan Cristescu și Gabriel Vrînceanu, șef serviciu Dezvoltare Curriculum - CNPEE, vor veni cu explicații asupra planurilor cadru puse în dezbatere,discută pe marginea propunerilor deja trimise către minister și vor răspunde la o serie de întrebări.

Cele mai importante declarații

„Un proces amplu, strategic”.

„Două etape importante: planurile-cadru vor intra în vigoarea în anul 2026-2027. Schimbarea majoră începe din clasa a XI-a, din anul 2028 - 2029. Un proces foarte amplu. Orice etapă de amânacre conduce spre amânări în cascadă”.

„Ne bucurăm de interesul acordat de către profesori acestor planuri-cadru”

„Panurile cadru: flexibilitate și autonomie pentru școală și profesori iar decizie elevului foarte mare.

„Vrem să creăm buni cetățeni și buni specialiști. un elev de 17 ani a parcurs 14 ani de învățământ obligatoriu”.

„Trunchiul comun este valabil pentru toți elevii din România. Unic tuturor. Nu s-a scos nici o disciplină”.

„Trunchiul stabilește nivelul pe care îl dăm la probele obligatorii de bacalaureat. Ideea e să nu interpretăm ideea de planuri prin prisma examenului așa cum este acum”.

„Programele vor fi reorganizate. Programa de bacalaureat va urma trunchiului comun din clasa a IX-a și a X-a”

„Numărul de norme rămâne constant sau chiar crește. Norma didactică poate include și ore de performanță, de educație remedială etc”.

„Au adus în plus posibilitatea unui curriculum de specialitate flexibil și curriculum la decizia elevului a crescut ca pondere. Nu toi elevii din aceeași clasă vor face același obiect”.

„Copiii se pot reorganiza. Elevii studiază latina pentru că sunt preocupați de lingvistică sau folologie. Prin propunerea noastră, acești elevi vor alege 3 dintr-o clasă Științe juridice..iar dacă se adună mai mulți - 15 - profesorul va face doar cu ei această materie”.

„Elevii vor alege ce este important pentru ei”.

„Oferta școlii nu este liberă total. Vom introduce obligativitatea școlii de a lua în considerare lucruri care țin de dezvoltarea personală a elevului. Oferta națională: venim în sprijinul ei cu programe deja pilotate”.

Satutul Limbii latine: Materia există în Curriculum de specialitate

„Ora de Latină era în trunchiul comun. Noi am propus să fie doar în CS pentru că Latina nu este nici acum studiată de toți elevii României ci doar la Umanist, mai mult la filologie. Într-un fel poți face latina pentru elevii care au intrat cu 5 și în alt fel o faci cu elevii care au intrat cu nota 10”.

„Filologia are prevăzut la CS flexibil și CDOS între 16 și 26 de ore per total liceu. Aceeași abordare e valabilă și pentru Științe sociale”.

„Înțelegem îngrijorarea. În planurile cadru nu apare, într-adevăr, explicit latina în CS”

Geografia

„Nu s-a scos Geografiea. E fals. A rămas obligatorie la clasa a IX-a si a X-a. A trecut în CS la filiaera teoretic. La Uman în clasa a IX-a și a X-a au rămas aceleași ore. La celelalte s-a diminuat cu o oră. Dar elevii o pot face prin CDOS”.

„La profilul Umanist, Științe sociale: numărul de ore alocat Georgrafie este identic cu cel prevăzut în actualele planuri cadru. CDOȘ aduce un plus”.

„La Filologie se suplimentează Geografia cu câte o oră la clasa a XI-a și a XII. CDOȘ poate suplimenta și el”.

Istoria

„Să nu inducem panică și neadevăruri”.

„Istoria evreilor: Nu au fost introduce prin acest proiect de planuri cadru.materia e în al doilea na de studiu. Propunerea noastră respectă legislația în vigoare”.

„Această disciplină este introdusă prin lege, votată de Parlamentul României”.

„Istoria evreilor și a comunismului există în trunchiul comun ore la toate clasele”.

„Istoria românilor: programa se va reorganiza conform cerințelor dvs. Istoria are un rol îm în CS flexibil la profil umanist. La Filologie are o alocare între 16 -26 ore per total liceu”.

„CS flexibil permite școlii să introducă ore din arii currculare de specitate. Profesorul propune discipline adaptate nevoii elevilor. Elevii au puterea de a face alegeri importante. CS dă ocazia școlilor ca în funcție de resursa umană să facă propuneri adecvate copiilor”.

„Dacă vorbim dspre specializare, numărul de ore este mai mare”.

„În clasa a IX-a și a X-a elevii învață Istorie”.

„S-a avut în vedere respectarea legii”

Vrînceanu, despre Bacalaureat. Probele obligatorii la examen

„Limba modernă 2: Este menținută în TC o oră pe săptămână pentru toți elevii”.

„Bacalaureat: materii obligatorii: Limba și literatura română, Competențe de limbă modernă 1 și 2, competențe digitale. Toate celelalte din TC sunt corespondente cu probele de Bac dar nu vor fi obligatorii pentru toți elevii”

„Toți absolvenții de gimnaziu vor parcurge studii liceale. În TC vor fi materii pentru toți, pentru cultura lor generală”.

„Limba străină: Limba modernă 1 - se predă în patru ani de studiu, Limba modernă 2 se predă în doi ani de studiu.

„Limba modernă 2: poate apărea în CS și dă profesorului libertatea să predea această limbă la nivelul elevilor săi”.

„În contextul consultării publice/dezbaterii naționale privind planurile-cadru pentru învățământul liceal, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) organizează luni, 3 februarie, între orele 11:00 și 12:00, pe pagina de Facebook a MEC, o sesiune live de informare pe această temă", anunță reprezentanții instituției.

„În cadrul acesteia, Bogdan Cristescu (secretar de stat) și Gabriel Vrînceanu (șef serviciu Dezvoltare Curriculum – CNPEE) vor lua în discuție principalele propuneri primite pe adresa de e-mail alocată consultării publice și vor aduce în prim-plan elementele de viziune propuse de Ministerul Educației și Cercetării. De asemenea, în acest format interactiv, reprezentanții MEC vor răspunde întrebărilor relevante adresate în secțiunea de comentarii”, mai scrie în postare.

Informații de context

Planurile cadru pentru liceu puse în dezbatere publică vineri, 31 ianuarie, au inflamat opinia publică. Mărul discordiei: eliminarea Istoriei din orarul elevilor de clasa a XI-a și a XII-a de la filiera Real, scoaretea unei ore de Istorie din orarul elevilor din clasa a XI-a și a XII-a de la Uman și Stiițe sociale, eliminarea Limbii latine din trunchiul comun de la liceu. De asemenea, fizica, chimia și biologia sunt eliminate din trunchiul comun pentru liceenii de la filiera real, în clasele a XI-a și a XII-a, iar biologia și geografia sunt scoase șiele de la clasa a XII-a la profilul Mate-Info.

