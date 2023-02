British School of Bucharest deschide programul de burse 2023-2024 „Broaden Your Horizons“. Cum pot ajunge elevii să studieze la o şcoală de top

Anul 2023 vine cu o oportunitate extraordinară pentru elevii talentaţi şi pasionaţi care aspiră la o educaţie de top, ce facilitează accesul la o universitate de elită de peste hotare. British School of Bucharest deschide programul de burse ‘Broaden Your Horizons’, oferind burse integrale şi parţiale elevilor care intră în anul școlar 2023-2024 în clasa a 9-a (Anul 10 în sistem educațional britanic cu examen pentru IGCSE), respectiv clasa a 11-a (Anul 12 în sistem educațional britanic cu examen pentru A-Level), fie că sunt elevi la şcoli de stat sau private.

Criteriile pentru a obţine o bursă de studii la British School of Bucharest

Sunt 10 ani deja de când British School of Bucharest (BSB) a deschis primul program de burse, iar elevii care au beneficiat de-a lungul vremii de această ocazie au ajuns să studieze la universităţi de renume din străinătate şi să lucreze în domeniile vizate.

Pentru mine bursa primită la BSB a fost o şansă fantastică, un loc în care am avut ocazia să mă dezvolt extraordinar atât în plan academic, cât şi în plan personal. Am avut acces la profesori deosebiţi care m-au încurajat să analizez şi să trag singur concluzii, nu să primesc informaţii de-a gata. Am avut acces la activităţi extracurriculare care m-au ajutat să îmi lărgesc aria de interese şi cunoştinţe. Dacă vrei să munceşti, BSB îţi oferă o experienţă unică. – Radu, fost bursier şi absolvent British School of Bucharest în anul 2015

Înscrierile în programul de burse 2023-2024 au loc până pe data de 15 martie 2023, iar elevii care îşi doresc să facă parte din comunitatea BSB trebuie să ataşeze la dosarul de înscriere, pe lângă documentele necesare, şi un eseu în limba engleză şi portofoliul care să le sprijine candidatura. Interviurile cu elevii selectaţi în urma analizării dosarelor vor avea loc pe data de 18 martie împreună cu testul de abilităţi cognitive (CAT), iar pe 25 martie vor urma testele la engleză şi matematică a celor care au trecut de prima etapă. Rezultatele finale sunt anunţate pe 7 aprilie 2023, iar elevii selectaţi pot primi burse care să acopere taxa de şcolarizare de la 10% până la 100%.

Este o mare bucurie pentru noi să putem oferi elevilor dedicaţi şansa de a-şi împlini visele şi de a le oferi sprijin în dezvoltarea academică şi personală. Este o ocazie extraordinară pentru ei de a-şi atinge potenţialul maxim, cât şi pentru întreaga societate care va beneficia de cunoştinţele şi abilităţile lor extraordinare. Abia aşteptăm să-i cunoaştem pe acei tineri remarcabili cu rezultate şi calităţi fantastice, care îşi doresc să aibă acces la o educaţie excelentă, pe măsura capacităţilor şi dorinţelor lor pentru un viitor strălucit. – Jason Porter, directorul școlii secundare, British School of Bucharest

Mai multe informaţii despre procesul de înscriere găsiţi pe pagina oficială Scholarship Programme 2023-2024 ‘Broaden Your Horizons’. Un alt lucru important pe care trebuie să îl aibă în vedere elevii care îşi doresc o bursă la British School of Bucharest este că, pentru a beneficia de aceasta până la finalizarea studiilor, trebuie să păstreze un nivel ridicat al rezultatelor școlare şi să respecte valorile BSB.

Absolvenţii British School of Bucharest au fost admişi, de-a lungul anilor, la universităţi de top din întreaga lume, printre care Oxford, Cambridge, Imperial College London, London School of Economics and Political Science (UK), Universitatea din Toronto (Canada), Universitatea din Pennsylvania, UCLA (SUA) şi Universitatea din Amsterdam (Țările de Jos).

British School of Bucharest şi-a deschis porţile în anul 2000 şi face parte din elita şcolilor internaţionale private din România. Oferă un program de educaţie bazat exclusiv pe curriculumul britanic, iar profesorii sunt vorbitori nativi de limbă engleză. British School of Bucharest a fost evaluată în mod constant cu calificativul „excelent” în toate domeniile, în cele doua inspecții consecutive, în 2018 și 2022, de către International Schools Inspectorate (ISI) din Marea Britanie. Calificativul 'excelent' este cea mai mare evaluare posibilă care poate fi obținută de către o școală britanică inspectată de ISI.