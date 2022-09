Banii pentru naveta elevilor, în faza de proiect

Ministerul Educației a pus astăzi în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență în care face referire și la asigurarea transportului elevilor de la domiciliu la școală. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a vorbit de mai multe ori despre acest subiect.

Noul proiect de act normativ prevede că elevilor școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu li se asigură o sumă forfetară lunară pentru cheltuielile de transport, în funcție de distanța între localitatea de domiciliu și localitatea în care sunt școlarizați, dus-întors. Suma va fi acordată doar pe durata cursurilor școlare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ în care sunt școlarizați.

50 de lei pe lună pentru 3 kilometri

Pentru această alocație forfetară nu va fi nevoie de niciun document justificativ, a dat asigurări ministrul. Banii, a mai spus oficialul, se adaugă la bursa socială pe care o primesc elevii care îndeplinesc criteriile sociale sau medicale stabilite printr-un ordin de ministrul recent promovat. Este vorba despre elevi din familii cu venituri reduse, elevi cu dizabilități, cu boli cronice sau orfani.

Elevii pot solicita acordarea în avans a sumei forfetare lunare, se mai arată în proiectul de OUG. Suma forfetară lunară este de 50 de lei/lună pentru distanţa de 3 kilometri. Pentru distanţele ce depăşesc 3 kilometri, suma de 50 lei/lună se suplimentează cu 5 lei/lună pentru fiecare kilometru, a explicat ministrul.

În cazul în care tarifele practicate sunt mai mari decât suma forfetară, aceasta poate fi majorată cu până la 50%, dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de transport prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei forfetare. În acest caz sumele se decontează pe baza documentelor de transport emise de operatorii de transport, se mai arată în documentul citat.

Elevii de la internat, 4 călătorii pe lună

„Este vorba de o schimbare a modului de calcul în felul următor: o alocație forfetară care pornește de la o bază de 50 de lei pentru primii 3 kilometri, peste care se adaugă 5 lei pentru fiecare kilometru. În acest fel, dacă veți face calculul, veți vedea că pentru 13 kilometri, spre exemplu, avem o alocație forfetară de 200 de lei per elev. Pentru 33 kilometri, cei care sunt la o distanță mai mare, avem o alocație forfetară de 300 de lei per elev. Până acum, suma maximă era de 171 de lei, suma maximă decontabilă”, a explicat Cîmpeanu. Cuantumul poate fi crescut cu 50%, de la 300 la 450 de lei pe lună, spre exemplu, sau de la 200 la 300 de lei pe lună, a mai spus ministrul, cu condiția prezentării unui abonament din care să reiasă că, în acel județ, abonamentul de care are nevoie elevul pentru a merge la școală este mai mult decât alocația forfetară gândită de Guvern.

Actul normativ mai prevede că elevilor cazaţi la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 4 călătorii dus-întors pe lună, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi. Elevii pot solicita acordarea sumei în avans. Pentru situațiile în care se depășește suma forfetară, decontarea se face în luna următoare.

Învățământ superior dual

Proiectul de OUG mai prevede că, în localitățile dezavantajate socio-economic sau izolate, precum și în cele în care nu există suficiente locuri în creșe și grădinițe să fie organizate centre de joacă sau multifuncționale pentru copii. Instituțiile care le pot înființa și finanța sunt organizațiile nonguvernamentale, autoritățile locale, instituțiile de cult și operatorii economici.

Totodată, documentul mai prevede că instituţiile de învăţământ superior acreditate vor putea organiza, împreună cu operatori economici, învățământ superior dual, formă de învățământ în care responsabilitățile cu privire la desfășurarea activităților de învățare, predare și evaluare sunt partajate între instituția de învățământ superior acreditată și operatori economici.

130.000 de elevi ar avea nevoie de suport financiar pentru decontarea transportului de la domiciliu în localitatea în care învață, potrivit informațiilor oficiale.