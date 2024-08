Bacalaureat 2024, sesiunea din toamnă. Model de subiect la Limba și literatura română

Prima probă scrisă a Bacalaureatului de toamnă 2024, și anume proba la limba și literatura română are loc în data de 19 august. Timp suficient pentru elevi să se pregătească rezolvând modele de subiecte care ar putea pica la examen.

Aproape trei săptămâni îi mai despart pe absolvenții claselor a XII-a de a doua sesunea a Bacalaureatului din acest an și la care s-au înscris deja. Emoțiile sunt mari, chiar foarte mari având în vedere că un nou eșec îi va lăsa „pe bară” cel puțin un an de zile. Este a doua și ultima sesiune din acest an, iar dacă nu iau notă de trecere, cel puțin 5 la probele scrise și cel puțin 6 media generală, copiii se vor prezenta abia în vara lui 2025 la o nouă evaluare.

Bacalaureat 2024, sesiunea din toamnă. Modele de subiecte la Limba și literatura română

Ca și în sesiunile trecute, evaluarea lucrărilor se va face computerizat.

Bacalaureat 2024, sesiunea din toamnă. Calendarul probelor

8-9 august - evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;

9 august - evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă;

12 august - evaluarea competenţelor digitale;

13 - 14 august evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.

19 august - proba scrisă la Limba şi literatura română - proba E.a);

20 august - proba obligatorie a profilului - proba E.c),

21 august - proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d).

22 august - proba la Limba şi literatura maternă - proba E.b).

26 august - rezultatele la probele scrise până la ora 12.00. Cei nemulţumiţi vor putea depune contestaţii în intervalul orar 12,00 - 18,00.

27 şi 29 august - soluționarea contestațiilor

30 august afișarea rezultatelor finale.