Un student de 20 de ani se laudă că pe camera lui de chat au apărut documentele Pentagonului: „E amuzant”

Serverul unui student britanic de 20 de ani a fost locul unde, la începutul lui martie, ar fi apărut documentele clasificate ale Pentagonului referitoare la operațiunile din Ucraina.

Cunoscut online sub numele de Wow Mao (cetățean britanic și filipinez), studentul susține că este „amuzant” că documente clasificate ale Pentagonului s-au „scurs” pe chatroom-ul său de pe rețeaua Discord. Tânărul se descrie drept o „mică celebritate care postează pe internet” și are o aplicație de socializare pentru jucători. Aici au apărut, la începutul lunii martie, documentele Pentagonului cu privire la războiul din ucraina, arată The Times.

Documentele, care nu au fost recunoscute oficial, susțin că Regatul Unit are cel mai mare număr de agenți ai forțelor speciale dislocați în Ucraina: 50, dintr-un total de 97.

Imaginile documentelor, marcate „clasificat” sau „secret”, au fost difuzate online pe site-uri de socializare, precum Discord.

Documentele au fost postate pe 1 și 2 martie de către un utilizator numit MrLucca, deși este posibil ca fișierele să fi apărut în prealabil pe un alt server șters de atunci, numit Thug Shaker Central.

„Cu siguranță nu suntem centrul acestei scurgeri. Dar serverul meu a fost locul în care mulți oameni au văzut acele documente pentru prima dată. Sunt doar un obstacol peste care a trebuit să treacă CIA pentru a găsi cine a scurs acele lucruri”, a spus Wow Mao într-o filmare postată pe You Tube.

Rusia bănuiește că totul este orchestrat

Rusia este suspectată ca fiind o posibilă sursă a scurgerilor, deși Serghei Riabkov, ministrul adjunct de externe rus, a spus că acestea ar putea fi „false” și fac parte dintr-o campanie de dezinformare occidentală.

„Este probabil interesant ca cineva să se uite la aceste documente, dacă sunt documente reale sau sunt false. Poate că acesta este un depozit de informații deliberate”, a spus el.

„Din moment ce Statele Unite sunt parte a conflictului și, în esență, poartă un război hibrid împotriva noastră, este posibil ca astfel de lucruri să fie făcute pentru a induce în eroare inamicul, adică Federația Rusă”, a adaugat diplomatul.

Ucraina acuză Rusia

În schimb, ministrul apărării al Ucrainei a spus că presupusele scurgeri de documente ale Pentagonului conțineau un amestec de informații adevărate – dar care sunt depășite – și falsuri. Vorbind la Madrid, Oleksii Reznikov a spus că crede că scurgerile de informații sunt o operațiune de informare psihologică de care ar beneficia Rusia și aliații săi.

„Există o mulțime de informații acolo care nu corespund cu realitatea”, a spus Oleksii Reznikov, insistând că „nu este adevărat” că operațiuni speciale ale NATO în interiorul Ucrainei.

„Informațiile care corespund realității și-au pierdut relevanța. Deci este un amestec de adevăr și minciună. Binefăcătorul acestei lucrări este, desigur, Rusia și aliații sau discipolii săi. Scopul acestei lucrări este de a reduce nivelul de încredere în rândul partenerilor noștri. Pentru mine acest lucru este complet evident și clar”, a spus ministrul ucrainean.

Oficialii americani încearcă să găsească sursa acestor scurgeri de informații clasificate, în timp ce forțele ucrainene se pregătesc pentru o contraofensivă pentru eliberarea teritoriilor ocupate.