Un oraș american interzice homosexualitatea în public și scoate din biblioteci cărțile LGBTQ

Un oraș din statul Tennessee, Statele Unite, folosește o ordonanță recent adoptată care interzice în esență homosexualitatea în public și scoate din biblioteci cărțile care ar putea încălca noile reguli.

Orașul Murfreesboro a adoptat o ordonanță în iunie care interzice „comportamentul indecent”, inclusiv „expunerea indecentă, indecența publică, comportamentul lasciv, nuditatea sau conduita sexuală”. Această ordonanță, arată publicația New Republic menționează în mod specific Secțiunea 21-72 din codul orașului, care stipulează că aceste comportamente sexuale includ homosexualitatea.

Oricine încalcă noua ordonanță nu va putea să găzduiască evenimente publice sau să vândă bunuri și servicii la evenimente publice timp de doi ani. Mai mult, cei care încalcă această hotărâre „în prezența minorilor” primește o interdicție de cinci ani pentru activitățile menționate.

Legea locală este deja contestată, dar măsura a fost deja implementată la începutul săptămânii trecute. Astfel, conducerea comitatului Rutherford din care face parte orașul menționat, s-a întâlnit pentru a discuta eliminarea din bibliotecile publice a tuturor cărților care ar putea încălca potențial ordonanța. Rezoluția a fost întâmpinată cu proteste din partea cetățenilor orașului.

„Când au fost cei care interzic cărțile vreodată băieți buni?” se întreabă activistul local Keri Lambert, în timpul întâlnirii.

Oficialii orașului Murfreesboro au folosit deja ordonanța pentru a interzice patru cărți care discută teme LGBTQ. În august, consiliul bibliotecii comitatului a retras cărțile Flamer, Let’s Talk About It, Queerfully and Wonderfully Made și This Book Is Gay.

Copiii și adolescenții nu vor mai putea împrumuta cărți „pentru adulți”

Consiliul a implementat, de asemenea, un nou sistem de carduri de bibliotecă pentru a clasifica cărțile în anumite grupe de vârstă. Când sistemul va intra în vigoare, anul viitor, copiii și adolescenții vor putea împrumuta doar cărți care corespund grupului lor de vârstă; vor avea nevoie de permisiunea unui părinte sau tutore pentru a împrumuta cărți „pentru adulți”.

Directorul bibliotecii, Rita Shacklett, spunea în august că noile reguli vor împiedica elevii și studenții să aibă acces la cărțile de care au nevoie pentru studii. Ea a explicat că multe cărți clasice de liceu, cum ar fi „Să ucizi o pasăre cântătoare”, sunt acum clasificate ca fiind „pentru adulți”.

Nu este clar dacă se intenționează și retragerea unor cărți precum seria „A Song of Ice and Fire”, care include multiple descrieri ale comportamentului sexual.

Noua ordonanță din Murfreesboro face parte dintr-un val mult mai mare de atacuri asupra drepturilor LGBTQ, în Tennessee și în restul țării, mai arată sursa citată. În ultimul an, așa-numitul Stat Voluntar a devenit primul stat care a încercat să interzică spectacolele cu travestiți. Dar legea a fost anulată în instanță.

În martie, Camera Reprezentanților din Tennessee a adoptat un proiect de lege care ar permite oamenilor să refuze să oficieze o căsătorie dacă nu sunt de acord cu ea, subminând, spune autorul articolului, egalitatea căsătoriei. Proiectul de lege a fost introdus în Senat, dar a fost amânat până anul viitor.