Un bărbat de 68 de ani s-a vindecat de cancer de sânge și HIV după un tratament remarcabil

Paul Edmonds, din California, a beneficiat de un tratament la City of Hope, Institutul Național de Oncologie, pentru cancer de sânge și HIV.

Medicii spun că un bărbat din California, care a contractat cancerul de sânge în timp ce trăia cu HIV, este în remisie de ambele boli potențial fatale, datorită unui tratament pe care îl consideră remarcabil și încurajator, scrie theguardian.com.

Paul Edmonds este doar a cincea persoană cunoscută în lume care a fost confirmată ca fiind în remisie atât pentru leucemie mielogenă acută, cât și pentru HIV, potrivit unui comunicat de presă recent al City of Hope, institutul național de oncologie care i-a acordat asistență medicală.

Edmonds, din Desert Hot Springs, California, a fost supus unui tratament în cadrul căruia a primit celule stem cu o mutație genetică rară care îi face pe cei care o au să fie rezistenți la contractarea virusului HIV. Transplantul de celule stem a provenit de la un donator cu mutația rară homozigotă CCR5 delta.

La 68 de ani, Edmonds a devenit cea mai vârstnică persoană care a învins cancerul de sânge, înainte de a obține și remisia HIV, a precizat City of Hope. City of Hope a mai spus că dintre cele cinci persoane cunoscute care au depășit ambele boli, Edmonds a avut HIV cel mai mult timp, aproximativ 31 de ani.

Descoperirile despre Edmonds au fost publicate recent în New England Journal of Medicine. City of Hope a spus că cazul său demonstrează cum adulții mai în vârstă cu cancere de sânge care sunt supuși unei chimioterapii de intensitate redusă, apoi primesc un transplant de celule stem cu celule de donator rezistente la HIV, pot scăpa de HIV.

"Este posibil să se ajungă la remisiune de la HIV chiar și la o vârstă mai înaintată și după ce s-a trăit cu HIV timp de mulți ani", a declarat Jana Dickter, profesor clinician în cadrul diviziei de boli infecțioase de la City of Hope. "Pe măsură ce persoanele cu HIV continuă să trăiască mai mult, vor exista mai multe oportunități de tratamente personalizate pentru cancerele lor de sânge".

Într-un videoclip de pe YouTube, Edmonds a declarat că speră ca experiența sa "să dea speranță persoanelor cu HIV", adăugând: "Nu am mai avut niciodată o astfel de experiență: "Vreau să-mi amintesc de toți cei pe care i-am pierdut".

El a declarat anterior pentru City of Hope că s-a simțit ca și cum ar fi primit o condamnare la moarte atunci când a fost diagnosticat cu HIV și SIDA în 1988. El a urmat o terapie antiretrovirală împotriva HIV, care a redus nivelul virusului la niveluri nedetectabile, dar nu a reușit să îl vindece de boală.

Acest lucru a început să se schimbe pentru Edmonds când s-a întâmplat să dezvolte și leucemie mielogenă acută, sau LMA. O parte a tratamentului pentru acest cancer al sângelui a implicat primirea de celule stem donate, care aveau avantajul suplimentar de a purta o mutație genetică legată de rezistența la HIV.

Nu mai mult de 2% dintre oameni au această mutație, potrivit ScienceAlert. Dar una dintre aceste persoane a fost un donator compatibil pentru Edmonds. City of Hope l-a pus pe Edmonds în legătură cu acea persoană prin intermediul programului său de transplant de celule stem din sânge și măduvă osoasă.

Edmonds a primit măduvă osoasă și celule stem din sânge de la donator în 2019. În urma procesului, măduva sa osoasă și celulele stem sanguine au fost complet înlocuite cu cele ale donatorului său.

Medicii săi au declarat că, de atunci, Edmonds nu a mai prezentat niciun semn că ar avea leucemie sau HIV. Aceștia îl consideră vindecat de leucemie, deoarece ultimul său tratament împotriva cancerului - transplantul propriu-zis - a avut loc în urmă cu mai bine de cinci ani.

De asemenea, nu a mai luat terapie antiretrovirală pentru HIV de aproape trei ani, ceea ce înseamnă că mai sunt doi ani până când medicii îl vor considera vindecat și de HIV.

Un motiv cheie pentru care Edmonds ar fi putut tolera atât de bine transplantul este faptul că, în prealabil, a urmat tratamente de chimioterapie a căror intensitate a fost redusă. Această strategie a avut ca scop reducerea șanselor sale de complicații după transplant, au declarat medicii săi.

Edmonds a declarat că a fost "extrem de recunoscător" pentru tratamentul primit la spitalul de cercetare clinică City of Hope din Duarte, California. Duarte se află la aproximativ două ore de Desert Hot Springs, ceea ce a necesitat ca el și soțul său să locuiască la un hotel cu intermitențe și să se bazeze pe ajutorul unor prieteni de lungă durată.

"Mulți ... medici, oameni de știință, asistente medicale, profesioniști în domeniul îngrijirii de sprijin și alții au făcut posibilă vindecarea mea de leucemie și intrarea în remisie pentru HIV", a declarat Edmonds. "Nu le pot mulțumi îndeajuns".