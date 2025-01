Trump amenință Rusia dacă Putin nu pune capăt războiului din Ucraina: „O putem face pe calea ușoară sau pe calea grea”

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a amenințat că va impune „niveluri ridicate de taxe, tarife și sancțiuni” Rusiei și aliaților săi, potrivit The Guardian, dacă nu oprește războiul din Ucraina.

Postarea președintelui Donald Trump vine în contextul în care liderul de la Casa Albă nu și-a îndeplinit promisiunea de campanie de a pune capăt războiului din țară în 24 de ore de la preluarea mandatului.

„Nu caut să rănesc Rusia. Iubesc poporul rus și am avut întotdeauna o relație foarte bună cu președintele Putin. (...) Nu trebuie să uităm niciodată că Rusia ne-a ajutat să câștigăm cel de-al Doilea Război Mondial, pierzând aproape 60.000.000 de vieți în acest proces. Acestea fiind spuse, voi face Rusiei, a cărei economie eșuează, și președintelui Putin, o foarte mare favoare. Opriți acum acest război ridicol! Lucrurile doar se vor înrăutăți. Dacă nu facem o ”înțelegere”, în curând, nu am altă opțiune decât să pun niveluri ridicate de taxe, tarife și sancțiuni pentru orice bun vândut de Rusia către Statele Unite și diverse alte state participante. Să terminăm acest război, care nu ar fi început niciodată dacă aș fi fost președinte! O putem face pe calea ușoară sau pe calea grea - și calea ușoară este întotdeauna mai bună. Este timpul să „FACEȚI O OFERTA”. NU TREBUIE PIERDUTE MAI VIETI!!!”, a scris președintele american pe Truth Social, potrivit The Guardian.

Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat miercuri că Moscova vede „o mică fereastră de oportunitate” pentru a încheia acorduri cu noua administrație americană condusă de președintele Donald Trump.

Trump, care a preluat funcția luni, a declarat că ar putea pune capăt rapid războiului din Ucraina, fără a specifica cum.

El a avertizat marți că probabil va impune mai multe sancțiuni Rusiei dacă președintele Vladimir Putin refuză să negocieze pentru a pune capăt conflictului care durează de aproape trei ani.