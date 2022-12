Submarin nuclear depășit de un obiect neidentificat, care mergea cu o viteză mai mare decât cea a sunetului. Când a vut loc incidentul

Întâlnirea incredibilă, care a avut loc la sfârșitul anilor 1990, a ieșit la iveală după ce un om de știință aflat la bord a decis să vorbească pentru un canal de YouTube și să dezvăluie experiența sa terifiantă, scrie dailystar.co.uk.

Afirmația aparține unui om de știință care avea o misiune secretă la bordul sumbarinului american USS Hampton

Bob McGwier i-a povestit pilotului de vânătoare devenit cercetător de OZN-uri Chris Lehto cum submarinul nuclear în care se afla a fost depășit de un obiect cu o viteză uimitoare, în timp ce nava se deplasa cu viteză la o adâncime mare.

El a spus că întâlnirea a fost confirmată de un membru al echipajului, care a fost șocat de viteza obiectului submersibil neidentificat.

"Eram în curs de desfășurare și, dintr-o dată, am auzit sunetul. Este foarte ciudat, pentru că este clar că ceea ce se întâmplă este ceva care trece pe lângă noi și se mișcă atât de repede încât nu-mi vine să cred. Chestia asta a trecut pe lângă noi de parcă am fi stat pe loc. O persoană cu cunoștințe despre sistemele de la bord a ieșit și a spus că chestia asta afurisită merge mai repede decât viteza sunetului sub apă, iar asta e mai repede decât viteza sunetului în aer", a declarat McGwier, pentru canalul YouTube Lehto Files.

McGwier a mai spus că echipajul „nu a vrut să raporteze, nu a vrut să spună nimănui, nu a vrut să creeze probleme”.

Afirmația sa vine la câteva luni după ce armata americană a publicat o înregistrare care aparent arată un OZN care se deplasează din aer în mare, filmat de o navă de război în 2019.