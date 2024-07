Primul interviu al lui Trump de la tentativa de asasinat: „Trebuia să fiu mort”. Decizia care i-a salvat viața și motivul pentru care a ridicat pumnul

Donald Trump a acordat primul său interviu detaliat după ce a supraviețuit miraculos unei tentative de asasinat la mitingul său din Pennsylvania.

Trump a dezvăluit cum întoarcerea capului din fața mulțimii pentru a se uita la un ecran video i-a salvat viața la mitingul din Butler, Pennsylvania.

„Rareori mă uit departe de mulțime. Dacă nu aș fi făcut asta în acel moment, ei bine, nu am fi vorbit astăzi, nu-i așa?”, a spus Trump, potrivit dailymail.

Fostul președinte al SUA a precizat că s-a întors ușor spre dreapta pentru a putea citi un grafic privind imigranții ilegali. „Cel mai incredibil lucru a fost că s-a întâmplat nu doar să mă întorc, ci să mă întorc exact la momentul potrivit și în cantitatea potrivită”, a declarat Trump, afirmând ca supraviețuit „prin noroc sau cu ajutorul lui Dumnezeu”.

„Dacă mă întorc doar pe jumătate, glonțul ovește partea din spate a creierului. Celălalt drum trece direct prin [craniul meu]. Și pentru că semnul era înalt, mă uit în sus. Șansele ca eu să fac un viraj perfect sunt probabil de o zecime din unu la sută, așa că nu ar trebui să fiu aici. Nu ar trebui să fiu aici, ar trebui să fiu mort. (…)Chestia era la o optime de centimetru distanță. Că m-aș fi întors exact în acea secundă, când el [pistolarul] nu ar fi oprit împușcătura, este destul de uimitor. Destul de uimitor. Chiar nu ar trebui să fiu aici”, a declarat Trump pentru New York Post.

De ce a ridicat pumnul

Trump și-a întors capul în momentul vital și s-a ales cu o ureche însângerată. El a fost dat jos de pe scenă de serviciile sale secrete, dar nu înainte de a-și saluta susținătorii cu pumnul încleștat.

Fostul președinte a vorbit și despre momentul devenit iconic în care a ridicat pumnul și a rostit „luptă”, în fața publicului uimit. „O mulțime de oameni spun că este cea mai iconică fotografie pe care au văzut-o vreodată. Au dreptate și eu nu am murit. De obicei trebuie să mori pentru a avea o fotografie iconică”, a spus fostul președinte.

Trump a mai spus că vrea ca fanii săi să știe că este bine „și că America merge mai departe, mergem înainte, că suntem puternici”.

„Energia care venea de la oamenii de acolo în acel moment, ei doar stăteau acolo. Este greu de descris ce am simțit, dar știam că lumea privea. Știam că istoria va judeca acest lucru și am știut că trebuie să le spun că suntem bine”, a adăugat Trump.

„Am spus, trebuie să ies, trebuie să ies. Nu am vrut să fiu cărat afară. Am văzut oameni care au fost duși afară și nu este bine. Și nu am avut nicio problemă cu mersul pe jos”, a spus Trump în timpul zborului său spre Milwaukee, potrivit Examiner.

Trump a fost plin de laude pentru publicul său adorator, citând modul în care acesta a reacționat la situație.

„În multe locuri, în special la meciurile de fotbal, auzi o singură împușcătură și toată lumea fuge. Aici au fost multe împușcături și ei au rămas. Îi iubesc. Sunt niște oameni atât de grozavi”, a mai declarat Trump.

Ce spune despre intervenția serviciilor secrete

În ciuda controversei cu privire la serviciile secrete care au permis să aibă loc împușcăturile, el a lăudat rapiditatea și forța securității sale.

El a spus că a primit o vânătaie pe braț doar de la un membru al serviciilor secrete care îl ținea pe podea. „Asta e doar de la un tip care m-a apucat. Au făcut o treabă fantastică”, a spus Trump.

Trump a văzut și partea bizară a incidentului, inclusiv un moment în care poate fi văzut spunând că vrea să își ia pantofii.

„Agenții m-au apucat atât de tare, încât mi-au căzut pantofii”, a dezvăluit Trump.

Fostul președinte american Donald Trump a fost ținta unei tentative de asasinat în timp ce se adresa mulțumii de pe scenă, la un miting electoral din Pennsylvania. Un glonț l-a atins pe politicianul republican în lobul urechii. Serviciile de Securitate l-au scos de urgență de pe scena pe Trump.